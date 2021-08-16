本土新冠肺炎疫情趨緩，台灣連鎖家具廠詩肯(6195)及家電通路商集雅社(2937)營運可望逐漸增溫，詩肯看好第4季傳統旺季營運動能，集雅社亦看好上政府計畫發放的振興券可望帶來一波買氣，正面樂觀看待下半年營運。

台灣本土新冠肺炎疫情自5月中大爆發，衝擊百貨零售通路銷售，詩肯及集雅社第2季營運均較第1季下滑，其中詩肯第2季合併營收為4.88億元，季減24.34%，年成長23.86%，營業毛利為2.75億元，季減27.63%，年成長25.57%，單季合併毛利率為56.39%，季減2.59個百分點，年增0.87個百分點，稅後盈餘為3465萬元，年成長61.31%，單季每股盈餘為0.74元；累計上半年合併營收為11.33億元，年成長30.53%，為歷年同期新高，營業毛利為6.56億元，年成長35.82%，合併毛利率為57.86%，年增2.25個百分點，稅後盈餘為1.31億元，年成長1.53倍，每股盈餘為2.75元。

詩肯表示，台灣零售業受衝擊最嚴重的時期在5月中旬至6月中旬，但至6月下旬後，全台各門市來客數明顯回升，訂單數量也開始復甦，加上新加坡NOVA挹注，整體衰退幅度並不大。

雖然三級警戒，詩肯7月合併營收1.62億元，年減16.44%，累計前7月合併營收為12.95億元，年成長21.95%。

詩肯表示，7月營收月減幅度較6月的12.29%擴大，主要是因去年7月起政府推出經濟振興措施，拉高營收基期，但以逐月表現來看，仍較6月大增26.14%，反映消費動能如先前預估已經逐漸增強；再者，受到疫情影響，7月台灣六都的房屋買賣移轉棟數創下4年來新低點，但房價並未下跌，顯示在疫情過後，房市交易仍將持續熱絡，加上政府即將推出新一波的經濟振興措施，將再帶動消費熱潮，促使民俗月表現淡季不淡，並一路旺至年底。

台灣本業穩定復甦外，詩肯新加坡NOVA接單量也較去年有成長，但由於貨源有一部分來自馬來西亞，受當地封鎖政策影響，出貨有遞延現象，而台灣的庫存水位則仍正常。(2-1)