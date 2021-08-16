華航(2610)發揮醫藥品冷鏈國際認證優勢，多次承接台灣自購疫苗載運任務，成功爭取到轉口疫苗商機，近期順利完成多次新冠疫苗轉口運送；並隨全球貨運需求提升，冷鏈物流亦翻倍成長，今年前7月華航承載溫控櫃數量，年增220％，後市仍看佳。展望下半年，華航將持續以貨運為重心，海轉空效應仍將持續發酵，空運運價可望維持高檔。

華航是台灣首家獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證CEIV的航空公司，今年多次自盧森堡、荷蘭阿姆斯特丹、泰國曼谷、美國孟菲斯等地，運回台灣所需的莫德納及AZ疫苗；並發揮綿密航網的優勢，協助載運其他國家訂購的疫苗，自台灣轉運至目的地，完成多次疫苗轉口至亞洲國家的運送，在國際疫苗配送上扮演樞紐角色。

根據國際航空運輸協會（IATA）統計資料，華航在國際航空貨運維持領先地位，承載貨運量持續成長。2020年承運155萬噸貨物，較 年成長12.8％，國際航空貨運量全球排名躍升至第5。在國際酬載貨物延噸公里（FRTK）方面，華航2020年載貨量6,317百萬延噸公里，年成長18.4％，全球排名第10，貨量增長幅度也是前十大業者之冠。華航全新引進3架777F貨機，加上原有18架747F貨機，以21架全貨機機隊穩固航空貨運產業競爭力。

華航客貨運航網遍及全球，飛航歐洲、北美、亞洲、紐澳等主要城市，全球相關場站員工及代理商都定期接受溫控貨物操作等訓練，累積多年低溫冷鏈運輸的專業經驗。展望下半年，華航將持續以貨運為重心，發揮21架貨機效能，搭配客機腹艙運載貨郵，積極爭取急貨及貨運加班機、包機需求。而歐美及澳洲市場即將邁入傳統旺季、西方國家陸續解封，以及各國持續推動刺激經濟方案氛圍下，需求面看好，海轉空效應仍將持續發酵，推升航空貨運運價可望維持高檔，雖然疫情仍然嚴峻，但下半年整體營運情況將樂觀可期。