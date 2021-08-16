總獎金640萬美元的溫德姆錦標賽今天完成正規4回合72洞之後有6位選手繳出低於標準15桿、265總桿的成績，經過2洞延長賽，美國選手基斯納殺出重圍，奪下生涯第4座美巡賽冠軍。

基斯納在今天第四回合還沒開打前落後領先者亨特4桿，前9洞抓4鳥吞1柏忌，後9洞連續在第16、17洞推進博蒂，最終以低於標準4桿66桿收尾，並且與史考特、羅相昱、葛雷斯、史隆、金時沅共6人一起進入延長賽。

延長賽回到第18洞，6人全都順利保帕，延長賽第2洞依舊是在第18洞，史考特、史隆與金時沅先後發生失誤提前出局，羅相昱和葛雷斯保帕，基斯納奮勇抓鳥，驚險擊敗其他5位選手，繼2019年WGC戴爾科技比洞賽以來再奪美巡賽冠軍。

6人打延長賽追平了美巡賽紀錄，基斯納過去5次延長賽全部都落敗，今日是他職業生涯第一次在延長賽中奪冠。基斯納賽後激動表示，「這是我第一次贏得延長賽，能站在最後頒獎台實在太開心了。」

羅斯雖然在延長賽落敗，但他的賽季積分排名從131名搭火箭竄升至49名，取得季後賽門票。原本保有3桿領先的亨利，最後回合得失心太重，11-18洞吞下4柏忌，尤其是第18洞的柏忌更是斷送了奪冠希望，最終以低於標準14桿的266桿並列第7收尾。