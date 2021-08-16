三星電子宣布在台推出與時尚品牌Thom Browne跨界合作的Galaxy Z Fold3 | Flip3 5G Thom Browne Edition限量版，融合工藝與經典設計，預計將再度颳起旋風！三星第三代摺疊智慧型手機Galaxy Z Fold3與Z Flip3全面提升生產力與更沉浸的視覺體驗；而Thom Browne Edition限量版注入Thom Browne品牌獨特的DNA，雙品牌三度合作，又一次打造經典之作。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「三星持續推出創新與美學兼具的產品，為行動裝置締造不凡價值。自去年二月Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款問世後便在全球掀起搶購熱潮，而去年八月Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版首度在台上市，更在開放預購後旋即完售。三星看好此次與Thom Browne的合作，想必亦將再次帶動科技品味風潮！」

三星此次推出的Galaxy Z系列裝置具備多項先進技術，Galaxy Z Fold3 5G首次搭載螢幕下鏡頭技術；今年亦首度將Note系列的經典特色－S Pen注入其中，讓用戶享有高效生產力。而具高度便攜特色的 Galaxy Z Flip3 5G，摺疊狀態精巧，封面螢幕可視面積較上代提升四倍，毋需打開手機即可讀取通知與訊息；而Galaxy Z Flip3 5G獨特的Flex模式可於螢幕半開時自動切換內容配置，打造便利的視覺盛宴。

Galaxy Z Fold3 | Flip3 5G Thom Browne Edition限量版盒裝猶如精品禮盒，其包裝、產品乃至於配件皆以Thom Browne品牌經典設計元素貫穿。手機機身以別緻的霧面白底，搭配指標性紅、白、藍三色條紋飾邊，與玻璃機身相互映襯，亮眼的銀色轉軸更展現優雅的低調奢華。除了獨樹一格的手機外，盒內包含最新款Galaxy Watch4（40mm）、Galaxy Buds2及系列配件，皮革材質的手機與耳機保護套擁有精緻縫線細節，連充電線也可看到Thom Browne專屬三色條紋設計。此外，Galaxy Z Fold3 5G盒裝中更附有適用於摺疊手機的S Pen Pro。

不僅外觀設計融合品牌元素，限定款手機的鎖定螢幕、背景圖片、轉場動畫、客製化字型與app主題、照片濾鏡、手錶錶面等軟體設計亦保有Thom Browne細節，由內而外打造全方位產品體驗。

Galaxy Z Flip3 5G Thom Browne Edition限量版產品組合(此圖中充電頭為國際規格，僅供參考)。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

Galaxy Z Fold3 5G Thom Browne Edition限量版產品組合(此圖中充電頭為國際規格，僅供參考)。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

Galaxy Z Fold3 | Flip3 5G Thom Browne Edition限量版上市資訊。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

Galaxy Z Fold3 | Flip3 5G Thom Browne Edition限量版自８月26日起於三星智慧館微風南山旗艦體驗館、三星商城開放預購，9月3日優先取貨。Thom Browne Galaxy Z Fold3 5G 12GB+512GB限量版建議售價NT$99888；Thom Browne Galaxy Z Flip3 5G 8GB+256GB限量版建議售價NT$65888。預購登錄加贈全星守護行動裝置意外保障一年期，為愛機打造全方位守護。