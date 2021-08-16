台南市受「非法定現金給付」整體預算支出限制，今年的重陽敬老金1000元擬設排富條款，民進黨台南市議會黨團16日群起反對，要求在不影響財政下，維持敬老美意，台南市社會局回應會再研議。

中央針對各縣市政府整體非法定現金支出，設定整體預算比例，若超過預算，將扣地方補助款。台南市今年擬將重陽敬老金1000元設定排富條款，規定最近1年綜合所得稅達20％以上的65歲至99歲長者不予發放，將影響台南市2萬1000人首度領不到敬老津貼。

民進黨台南市議會黨團16日群起反對，共有10名議員或議員助理出席發聲。副總召呂維胤表示，台南市在縣市合併前，敬老金發放斷斷續續，有一年沒一年，合併後統一在重陽節發放，敬老金有感謝長者會貢獻的意義，不應該取消。

民進黨籍議員蔡蘇秋金表示，重陽金若未影響台南市財政，不要排富。無黨籍議員黃麗招認同勿設排富，她表示，今年紓困也設排富，重陽金發放是好意，別搞到出現抱怨。台南市議員陳秋宏派助理代為發聲，認為重陽金非補助款，呼籲不要排富。

台南市今年的1000元重陽敬老金預計10月6日直接匯入帳戶，沒有帳戶的長者則由里長或里幹事領現金代發。台南市社會局專委曾淑如表示，市長有聽到民意，有關重陽津貼未來會再研議。