阿富汗局勢一夜變天，有大陸新華社背景的權威微信公號「牛彈琴」發文指出，這場美國打了20年的戰爭，最終以美軍突然撤離引發的一場大逃亡、大潰敗、大崩盤而結束，「牛彈琴」也點出阿富汗徹底變天，留給世界的10點警示。

「牛彈琴」指出，就在幾天前，美軍還預估，塔利班最快30天左右進攻喀布爾，90天左右能拿下，但最終的結果，都沒超過3天。

阿富汗政府軍不戰而降，「牛彈琴」列出留給世界的10點啟示，又或者警示如下：

警示一，帝國主義就是紙老虎。一個阿富汗、一個伊拉克，美國人都能陷入泥潭，都最終不得不倉皇撤軍，美國，真敢輕易對外發動大規模戰爭？「我們既不能低估美國，也別太高估美國了」。

警示二，阿富汗果然是帝國墳場。這場慘烈的阿富汗戰爭，美國人花了20年的時間、2000多條的生命、20000多名的傷員、1萬億多的美元，證明自己確實輸得一塌糊塗。在它面前，嘗到阿富汗人教訓的，還有大英帝國、沙皇俄國、蘇聯。

警示三，決定勝負的是人不是武器。現代戰爭，武器當然非常重要；但決定勝負的，畢竟是人而不是武器。沒有鬥志、紀律鬆散甚至各種腐敗，這樣的軍隊，即便擁有再先進的武器，也最終要失敗。最終，所有的美式裝備，都拱手送給了塔利班。

警示四，自大的結果就是自己打臉。2001年12月，小布希意氣風發，向全世界宣布稱塔利班政權要終結了。歷史在打臉美國人。

警示五，農村包圍城市再次得到驗證。就在一個星期前，塔利班還都在偏遠鄉村，手裡沒有一個城市，但一個多星期的「閃電戰」中，一座又一座城市，落入塔利班手中。遊擊隊打敗了正規軍和美軍，農村包圍城市，作為一個經典的弱者戰勝強者的戰略決策，又一次在戰爭中得到了驗證。

警示六，人心向背非常重要。很多政府軍控制的城市，主動向塔利班投降，塔利班士兵開著美國悍馬車走上街頭，前後簇擁的是阿富汗民眾，興高采烈，「至少阿富汗的人心，和西方的宣傳很不一樣」，或者換一種說法，西方花了那麼大的本錢，怎麽徹底失去了人心？

警示七，美國是世界最大的破壞者。阿富汗之外，還有伊拉克戰爭、利比亞戰爭、敘利亞戰爭等。20年的阿富汗戰爭，是美國有史以來最漫長的一場戰爭，美國一宣布撤軍，塔利班迅速崛起，內戰就告尾聲了。

警示八，中國是世界最大的建設者。塔利班代表團不久前來天津，在與中國外交部長王毅見面時，也特別承諾，希望中國更多參與重建，要為中國投資創造更好營商環境。

警示九，不改變就沒有出路。塔利班也在變。在中國，塔利班代表團就明確承諾，不允許任何勢力利用阿領土做危害中國的事情。而這次在圍攻喀布爾時，塔利班明確表示，不會復仇，保護個人財產，仁慈和寬恕等。

警示十，美國道德徹底破產了。「美國就這樣灰溜溜走了，對全世界的美國小跟班來說，這更是一次心靈上的暴擊」，不管平時跟美國跟得有多緊，不管為美國鞍前馬後有多賣力，大難來臨，美國人該拋棄就會拋棄。