陸軍六軍團許姓軍官，疑長期對營內女士官長言語性騷擾，甚至以看胸口的哨子為由觸摸女方胸部及手臂，造成女方心神重大影響而必須接受精神治療，直到男軍官調離單位，女方才向上舉報，經六軍團裁定性騷擾案成立後，日前將男軍官記兩大過重懲，並移送司法調查。

根據媒體接獲女士官爆料，該位男軍官在今年4月、5月及7月，擔任營輔導長的男軍官，屢次在辦公室內，用帶有性暗示的言語，口頭對她騷擾，包括希望被女方拖到草叢性侵，以及想要溫暖女方的手等。

該位營輔導長還大膽的以藉口看女方胸口哨子為由，觸碰女方胸部及摸手臂，乖張行徑連其他士兵都看不下去。女士官長擔心向上舉報會受到報復，因此直到日前營輔導長調離單位後，才立刻向六軍團申訴。

陸軍第六軍團指揮部表示，所屬某旅前許姓軍官，涉嫌對單位女姓同仁性騷擾情事，經性騷擾申訴會調查屬實，已核予大過兩次處分，列入汰除對象；另涉不當觸摸罪嫌，單位亦已移法究辦，配合司法調查秉公處理。

第六軍團強調，針對所屬官兵涉犯性騷擾情事，除深表痛心與遺憾外；亦將坦然面對，徹底檢討，絕不護短，並秉持「嚴考核、嚴淘汰」及「依法嚴辦」原則，絕不寬待。全案將援引為例，持恆強化官兵法紀及性別平權教育，以杜類案再生。