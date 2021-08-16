人民幣中間價上揚82個基點 創一周新高 11:152021/08/16 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價16日報6.4717元，較上個交易日（13日）報價6.4799元上揚82個基點，漲幅0.13％，創一周來新高。 截至10點37分，人民幣兌美元在岸價報6.4779元，較上個交易日收盤價6.4830元上漲51個基點，漲幅0.08％。 離岸價報6.4783元，下跌7個基點，跌幅0.01％。 致理科大獲美國One Show設計銀獎 「夢迴谿山」成功發揚中華文化美學 台股早盤續向下殺低 一度失守16900點關卡 #上揚 #基點 #上個 #漲幅 #一周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 缺乏主流 台股短線承壓 中長線布局時機到 09:292021/08/16 財經 Google亞洲新海纜連結日本台灣等地 估2024年啟用 09:312021/08/16 科技 台股暴殺玻璃心碎了 韭菜狂洗1星負評洩憤 長榮、陽明都受害 09:412021/08/16 財經 特力集團總裁何湯雄：發展與停損 是不衝突的兩條路 04:102021/08/16 財經要聞 工商社論》數位轉型要成功 從網路寬頻政策見真章 04:102021/08/16 財經要聞 全球第三大貨櫃港 寧波舟山港爆疫情 運價蠢動 04:102021/08/15 財經要聞 A股史上最貴新股義翹神州明天上市 中一簽獲利暴賺人幣30萬 21:432021/08/15 兩岸 道瓊標普狂飆 聚焦Fed動向 04:102021/08/15 全球財經 A股連爆兆元巨量 指數漲不動 04:102021/08/16 全球財經 塞港大危機 航運壓力破表 04:102021/08/16 財經要聞 坐實暗黑界女鞋頭！潮流女神「明日花綺羅」聯名鞋搶先上腳 網上竟出現超高天價出售 09:192021/08/16 娛樂 財經熱門新聞 鐵飯碗來了 財部國營事業徵才500人 赴海外任職 薪資高達63K - 財經焦點 - 中國時報 0056狂押長榮超慘 散戶暴虧要砍？專家3大反問意外解答 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 台股暴殺玻璃心碎了 韭菜狂洗1星負評洩憤 長榮、陽明都受害 - 財經 海運塞爆快被逼死 美企業惡劣慘況曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。