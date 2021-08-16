人民幣兌美元中間價16日報6.4717元，較上個交易日（13日）報價6.4799元上揚82個基點，漲幅0.13％，創一周來新高。

截至10點37分，人民幣兌美元在岸價報6.4779元，較上個交易日收盤價6.4830元上漲51個基點，漲幅0.08％。

離岸價報6.4783元，下跌7個基點，跌幅0.01％。

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