雙北市自13日起無疫苗可接種，長達有10天的空窗期，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，新北市疫苗施打效率高，建議可少開一點接種站。對此，新北市長侯友宜今（16日）表示，追根究柢就是一句話「疫苗不夠、疫苗不足」。

侯友宜表示，疫苗不足最嚴重的是因為現在面對國內的疫情，仍然要非常謹慎的面對，因為疫苗是防疫最重要的一個關卡，疫苗的覆蓋率現在只達到40％，希望能夠快速的衝到群體免疫力的60％以上，所以疫苗的接種如果有空窗期的發生，就會讓整個群體保護力降低。

侯說，尤其在這個重要關鍵時間點，要帶動振興經濟，讓經濟快速復甦，所以要發振興券，要用消費型態來帶動經濟，甚至包括9月份要開學，輝瑞疫苗、BNT疫苗要打12到18歲的孩子們，在這樣一個高風險的疫苗接種的空窗期的延宕，在振興經濟的經濟復甦上受到更嚴峻的挑戰。

試問，民眾們要不要去旅遊？要不要到餐廳？要不要來小吃？在這些衝擊底下，侯強調，如果疫苗的覆蓋率不能快速達到60％，對國內的疫情其實是風險會越來越高，在採取開放的過程當中，疫苗的接種的速度更要快，涵蓋率更要高。

侯友宜表示，這10天當中，國內疫苗不足，政府一定要快速的想辦法，讓疫苗能夠快速的進口，讓國人多一項選擇，讓國人的疫苗的自願接種率能夠大幅提升，尤其年輕的朋友還有即將開學的孩子們已經等了很久，要好好的去省思，希望疫苗的空窗期都不要有，一個接一個，快速、穩定、安全的接種下去，讓疫情能夠控制，讓經濟復甦、促進消費，能夠隨著開放而讓它能夠回到安全新型態的生活環境裡面。