黃姓女子因急著拉屎，不滿劉姓鄰居使用浴廁時間過久，眼見屎已快憋不住，憤而不斷敲打浴廁大門幹譙劉女「不要臉」，並等劉女走出浴廁時，挖出糞便塗抹在劉女身上「糞攻」。台北地檢署偵結這起「廁所爭奪戰」，依公然侮辱罪起訴黃女。

檢警調查，黃、劉2女是北市中山區分租雅房的鄰居，該租屋處共有2間雅房、2間套房，黃及劉是共用一間浴廁，但2人多次因使用浴廁而起爭執，黃女不滿劉「霸占」浴廁過久，常向房東反映，但無法獲得解決。

今年3月14日凌晨，黃女急著上廁所大便，衝到浴廁時又發現劉女在裡面，因實在憋不住，不斷敲打浴廁大門大罵劉女「不要臉」。黃女再等劉走出浴廁時，將自身糞便抹在劉女身上，劉女憤而報警提告。

劉女除了指控黃女除「糞攻」外，還提出LINE對話截圖，控告黃以LINE向房東反映「最好看她能不能搬遷去別處，否則我下一次一定對付她，不讓她進廁所」、「我整天沒事幹，我就等她下班時整天在廁所看手機玩手機，讓她無法使用廁所」，涉嫌「恐嚇」不讓她上廁所。

檢察官認為，黃女罵劉「不要臉」，以大便塗抹涉犯公然侮辱罪，依法起訴，於黃女另被控威脅不讓劉上廁所，則不構成恐嚇罪。