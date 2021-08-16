國內這波新冠疫情爆發，各行各業皆受到影響，使得今年的應屆畢業生找工作更是難上加難。勞動部位協助新鮮人就業，祭出「110年應屆畢業青年尋職津貼計畫」，並於今日正式上路，欲申請者至「台灣就業通網站」註冊會員後，可先領到2000元，最高可領3萬2000元的尋職津貼，《中時新聞網》整理申請相關5大QA。

勞動部祭出「110年應屆畢業青年尋職津貼計畫」，並於今日正式上路。（圖／勞動部提供）

●申請尋職津貼資格？

為支持年輕人積極找工作，求職前3個月將提供每個月1萬元尋職津貼。適用對象為20至29歲未就業的應屆畢業青年，以及去（2020）年畢業的役男。若過去曾有工作，勞保投保薪資須在2萬3100元以下。

●「青年尋職津貼」如何申請？

欲申請者可至「台灣就業通網站」註冊會員，並完成心理測驗評量或數位學習平台就業促進課程，就能先領到2000元的尋職津貼。

●有何申請限制？

尋職期間將以30天為1期審核發放，總計共3期。申請者第一個月須有2日求職紀錄，即為投遞履歷，並參與公立就業服務機構的就業輔導活動。第二個月須有3次求職紀錄，及經過1次公立就業服務機構求職推介服務；第三個月則要求有3次求職紀錄，和2日求職推介，審核通過才會發給津貼補助。

●可領到多少津貼？

尋職期間以30天為一期，每期發放1萬元，共計3期，加上申請時領到尋職津貼2000元，總計3個月共拿到3萬2000元。

●領取尋職津貼後，還能申請其他相關獎勵計畫？

可以。青年參與「青年尋職津貼計畫」後，順利找到工作者，仍可再參加「青年就業奬勵計畫」，也就是說，8月16日登錄參與「青年尋職津貼計畫」者，於9月30日前找到工作，且穩定就業滿3個月，就可以拿到就業奬勵2萬元；持續穩定就業6個月，再加發1萬元就業獎勵。