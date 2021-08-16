「Delta病毒已經在家門口！」桃園市長鄭文燦16日表示，7月至今全台境外移入病例多達3成都是Delta病毒，桃園各醫院收治的病患剩下18例，其中5例是Delta病毒，所以在國境、防疫旅館、醫院三道防線一定要嚴守，目前防疫旅館入住率達8成，宣布17日要再新增1間防疫旅館達27家，他也指示觀旅局做好從業人員健康管理。

鄭文燦說，國內疫情採取緩坡式解封，主要考慮兩點，第一個是疫情的收斂逐步邁向清零，疫苗的普及度現在已經到達4成，能不能夠再逐漸增加，另外一個是國境防疫等級提昇，主要因應亞洲和世界各地Delta病毒大流行，要決戰境外、國境嚴管。

鄭文燦提到，從7月2號到8月13號全國有127個境外移入的病例，其中Delta占35件、28％，「3成都是Delta病毒，Delta病毒已經在家門口！」所以國境、防疫旅館、醫院三道防線一定要嚴守，桃園各醫院收治的病患剩下18例，5例是Delta病患，因此在醫院的感控上也必須要加強。

鄭文燦說，6月27日開始實施入境管制新制，入境者一律要住防疫旅館14天，而且解隔前要二採，防疫旅館入住率大幅提升，桃園目前居家檢疫達2161人，平均每天有150人要解隔前採檢，桃園有6個防疫旅館內設採檢站，另外其他由防疫計程車送去採檢站採檢，兩個方案都要請衛生局跟民政局確實執行。

鄭文燦說，桃園26家防疫旅館，扣除掉外籍移工的8家、還有機組員的2家，另外有16家一般旅客的防疫旅館，總房間數2294間，但入住率已經到8成，宣布17日還會增加1家防疫旅館，指示觀旅局特別做好防疫旅館從業人員的健康管理，讓防疫旅館雲端管理系統充分運作。