今年大學指考成績今天公布，考生接下來要選填志願。大學考試入學分發委員天表示，今年76種採計組合中，最低的登記標準落在「數學甲、物理、化學」這個採計組合，此3科原始總分30分以上之考生可參加登記。

分發會今天在官網（http：／／www.uac.edu.tw）公布今年度招生名額（含回流名額）、組合成績人數累計表及最低登記標準，方便考生登記志願時參考。

分發會表示，今年共有63校1868個系組參與考試分發招生，招生名額共有3萬6327名，較去年增加3049人，增幅約9.2％，各招生管道回流名額總計1萬1546名，較去年增加2706人，大幅提高約30.6％，推估今年錄取率會較去年91.14％上升。

分發會指出，考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月20日下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費至8月21日中午12時止，考分會網站提供「繳費及登記狀況查詢系統」讓考生查詢及下載繳費單使用。

分發會說，上網登記志願時間從8月18日上午9時起至21日下午4時30分止，逾期不受理，考生務必提早上網選填志願，預定8月31日放榜。如登記期間有任何疑問，可電洽分發會（06）2362755。