國民黨前主席朱立倫今登記參選國民黨主席，找青年與軍系代表助陣，國民黨立委鄭麗文也以「復興聯盟」顧問的身份到場支持。鄭麗文表示，外界對國民黨恨鐵不成鋼，她一直很鼓勵朱立倫。對於現任主席江啟臣，鄭麗文表示，江有勇氣在國民黨最苦的時候扛責任，非常了不起。

鄭麗文表示，今天有代表性的退役將領都出席了，因為民進黨執政已失民心，讓人民日子過的水深火熱，人民對國民黨恨鐵不成鋼，國民黨責任重大，這些將領們也都是這樣的看法。

媒體問跟江啟臣仍是同事，會不會尷尬？鄭麗文說不會，接下來主席責任重大，朱的歷練完整，過去也歷經非常多風浪，相信這些會讓他掌舵更穩健，打贏未來的選戰。

她稱讚江啟臣過去扛起非常辛苦的擔子，相信江啟臣未來還會有更大空間，都是黨不可或缺的人才，國民黨現在最高鐵律就是團結，才可能有機會贏回政權，而朱立倫現在是當仁不讓，這代表大家對國民黨還是有期待，因此她正面看待黨內競爭，相信國民黨可以團結，並在接下來的公投、大選，用民意給民進黨教訓。