澄清醫院中港院區心臟內科醫師孫德光表示，老阿公經抽血檢驗、心電圖、X光、心臟超音波等檢查，診斷為退化性主動脈瓣及二尖瓣閉鎖不全瓣膜性心臟病導致心臟衰竭。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

94歲阿公每天都要走樓梯到五樓神明廳點香膜拜才覺得安心，最近幾個月來走到二樓就氣喘呼呼走不上去，至附近診所就醫未見改善，在澄清醫院心臟內科住院診斷為瓣膜性心臟衰竭，經調整用藥，現已大幅改善又能登到五樓拜神！回診時很高興地對醫師說：「我要是活到一百歲，要辦桌請你吃飯！」

年輕就務農的這名老阿公，直到現在仍把務農當成最好的運動與興趣，且每天清晨和黃昏都要走樓梯登上五樓神明廳膜拜，幾個月前發現自己因氣喘而無法走上五樓，到附近診所看病，總是被告知是氣管不好或是感冒所致，吃了藥也沒有很好的效果，幾個月來都無法上樓，感覺身體也越來越虛弱。

阿公因為呼吸喘不過來且嚴重頭暈，而被家人送到澄清醫院急診室後收治住院。澄清醫院中港院區心臟內科醫師孫德光表示，當時老阿公已有肺積水現象，再經抽血檢驗、心電圖、X光、心臟超音波等檢查，診斷為瓣膜性心臟病導致心臟衰竭。

從心臟超音波檢查的左心室射出分率為44.5％及36.6％，低於正常應55％以上，原因是退化性主動脈瓣及二尖瓣閉鎖不全，屬中度病情，所幸還不到需要開刀治療的程度。經妥善檢查及調整用藥，現在症狀大幅改善，回診時感到體力改善許多，又可以回到自己最喜愛的務農工作。

孫德光說，因老阿公年紀大，判斷他的主動脈瓣及二尖瓣退化導致閉鎖不全，因此使得瓣膜閉合時，仍有部分空隙導致血液逆流，造成心臟負荷加重，這樣的情況較容易發生在老年人的身上，尤其75歲以上的民眾，只是很多患者並不自知，以為是類似氣喘或慢性阻塞性肺部等方面的肺部問題或感冒，因此未對症下藥使症狀難以改善。

藥物治療的目的是減緩老阿公心臟的負荷，使肺積水逐漸消退且避免再產生，這樣的患者需要長期規律性服藥及定期追蹤檢查。他強調，老年人退化性心臟瓣膜疾病是漸次性的發展，起初不會有太明顯的症狀，未妥當治療而病情進展至中度的病人就可能出現胸悶、喘不過氣、心悸不適甚至頭暈，當血液鬱積於肺臟，會造成肺積水、運動耐受力差。如果不尋求治療，最終可能導致心臟衰竭，而危及生命，據醫學研究心臟衰竭的5年死亡率高達50％，甚至比部分的癌症死亡率更高。