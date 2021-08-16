94歲阿公每天都要走樓梯到五樓神明廳點香膜拜才覺得安心，最近幾個月來走到二樓就氣喘呼呼走不上去，至附近診所就醫未見改善，在澄清醫院心臟內科住院診斷為瓣膜性心臟衰竭，經調整用藥，現已大幅改善又能登到五樓拜神！回診時很高興地對醫師說：「我要是活到一百歲，要辦桌請你吃飯！」
年輕就務農的這名老阿公，直到現在仍把務農當成最好的運動與興趣，且每天清晨和黃昏都要走樓梯登上五樓神明廳膜拜，幾個月前發現自己因氣喘而無法走上五樓，到附近診所看病，總是被告知是氣管不好或是感冒所致，吃了藥也沒有很好的效果，幾個月來都無法上樓，感覺身體也越來越虛弱。
阿公因為呼吸喘不過來且嚴重頭暈，而被家人送到澄清醫院急診室後收治住院。澄清醫院中港院區心臟內科醫師孫德光表示，當時老阿公已有肺積水現象，再經抽血檢驗、心電圖、X光、心臟超音波等檢查，診斷為瓣膜性心臟病導致心臟衰竭。
從心臟超音波檢查的左心室射出分率為44.5％及36.6％，低於正常應55％以上，原因是退化性主動脈瓣及二尖瓣閉鎖不全，屬中度病情，所幸還不到需要開刀治療的程度。經妥善檢查及調整用藥，現在症狀大幅改善，回診時感到體力改善許多，又可以回到自己最喜愛的務農工作。
孫德光說，因老阿公年紀大，判斷他的主動脈瓣及二尖瓣退化導致閉鎖不全，因此使得瓣膜閉合時，仍有部分空隙導致血液逆流，造成心臟負荷加重，這樣的情況較容易發生在老年人的身上，尤其75歲以上的民眾，只是很多患者並不自知，以為是類似氣喘或慢性阻塞性肺部等方面的肺部問題或感冒，因此未對症下藥使症狀難以改善。
藥物治療的目的是減緩老阿公心臟的負荷，使肺積水逐漸消退且避免再產生，這樣的患者需要長期規律性服藥及定期追蹤檢查。他強調，老年人退化性心臟瓣膜疾病是漸次性的發展，起初不會有太明顯的症狀，未妥當治療而病情進展至中度的病人就可能出現胸悶、喘不過氣、心悸不適甚至頭暈，當血液鬱積於肺臟，會造成肺積水、運動耐受力差。如果不尋求治療，最終可能導致心臟衰竭，而危及生命，據醫學研究心臟衰竭的5年死亡率高達50％，甚至比部分的癌症死亡率更高。
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