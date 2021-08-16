連續舉辦3年的長榮航空城市觀光馬拉松，在廣大跑者支持下今年升級增加全程馬拉松組，但因全球新冠肺炎疫情仍嚴峻，台灣目前仍處於疫情二級警戒、尚無解封日期，在防疫優先的前提與原則下，主辦單位取消原訂今年10月24日進行的「2021長榮航空城市觀光馬拉松」，所有報名跑者可以全額退費。

長榮航空表示，感謝所有單位支持，期待明年10月23日再次邀請全世界所有跑者參與這場路跑饗宴，詳細退費方式也已經公佈在賽事官網，以下是賽事取消大會聲明稿：

長榮航空連續舉辦三年的城市觀光馬拉松，在廣大跑者熱烈的支持下，今年升級增加全程馬拉松組，但因全球COVID-19疫情方興未艾，全台目前仍處於疫情二級警戒期間尚無解封日期，在防疫優先的前提與原則下，將取消原訂2021年10月24日的「2021長榮航空城市觀光馬拉松」賽事。所有報名跑者可以全額退費，詳細退費辦法已公告於長榮航空馬拉松網站：www.evaairrun.com

長榮航空感謝所有跑者的支持，也感謝教育部體育署、交通部觀光局、臺北市政府、臺北市政府觀光傳播局、臺北市政府體育局、中華民國路跑協會、中華民國文化休閒運動協會、NIKE以及所有贊助夥伴，期待在全國民眾的努力下，疫情能盡快獲得控制，期間彼此醞釀正能量，明年10月23日再次邀請全世界所有跑者參與「2022長榮航空城市觀光馬拉松」，一起「台北起跑，飛向世界」。