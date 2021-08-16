地球真的發燒了！根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)數據顯示，2021年7月在全球均溫、全球陸地均溫以及北半球陸地均溫都創下歷史新高，其中亞洲也創下最熱7月紀錄；專家指出，全球暖化讓極端氣候越發嚴峻，人類面臨極端天災應從防災思考轉往韌性與快速復原，有了正確認知，才能與之共存。

根據NOAA官方網站最新統計指出，今年7月地球增溫比長期平均溫高出0.93°C，以0.01 °C極些微差距擠下2016年；全球陸地均溫比長期平均溫高出1.4°C，擠下2017和2020創下新高紀錄；北半球陸地均溫也比長期平均高出1.54°C，以0.19 °C的差距，擠下2012年；亞洲也比長期平均溫高出1.61°C，也寫下最熱7月紀錄。

台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興表示，從資料看來，北半球陸地幾乎都是一片火紅，尤其北美中西部、東南歐、朝鮮半島到中國大陸一帶最為明顯，全球各地每年同時間點幾乎都在上演水深火熱，日本九州與廣島近日豪大雨成災，南歐卻是火燒山，美國西北部也出現橫跨數州的高溫熱浪，可見全球暖化程度越嚴重，極端天氣只會越來越顯著。

賈新興指出，目前我們的減碳力道還是不夠，要認知到氣候變遷已經在發生，而且越演越烈。首先，極端氣候的預警機制要做好，因應對策也要從防災角度慢慢轉向韌性與恢復，台灣8月上旬西南氣流讓中南部豪雨成災，大家都談到治水方案，但是工程減災不是唯一的手段，極端降雨的強度和頻率只會越來越頻繁，難道我們只是一直投錢到原本的做法？

賈新興說，海綿城市還是會淹水，不要去想說建立一個永遠不淹水的政策，這是不可能的，以水為例，認識水、了解水，才知道如何管理與共存，政府和民眾一旦有了正確認知，才能引導到正確有效的行動。