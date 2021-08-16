國2大園段8車連環撞釀2傷 車流回堵4km。（圖／國道高速公路警察局提供）

國道2西向1.8公里大園路段，今（16日）上午9時56分發生連環車禍，共有8部車撞成一團，由於一部小貨車側翻在外車道，僅開放內車道通行，造成車流回堵4公里。警方仍在調查釐清事故因。

警消獲報前往，發現共有8部車追撞，包含1部大貨車、2部小貨車、5部自小客車，其中小貨車側翻駕駛受困在車上，經警消協助後已脫困送醫，意識清楚送往醫院救治，其他車輛駕駛與乘客則是無大礙僅手腳擦傷，現場總計2名傷者送醫。國道警方表示，目前現場僅內側一線車道開放通車，後方回堵約4公里，籲請用路人提前改道。