LED整合大廠富采投控（3714）今年第二季順利轉虧為盈。展望第三季，富采看好Mini LED訂單需求依然強勁，車用、感測等利基型應用需求同步成長，營收可望持續成長，毛利率也將維持第二季水準，並看好明年營收、毛利率都將持續成長。

富采投控上周召開法說會，旗下晶電、隆達同聲看好，Mini LED 背光正蓬勃發展，且應用面擴大；因應需求成長，晶電明年第一季產能將增加2成，明年全年產能目標成長5成，隆達則是年底前相關產能將增加一倍，盼明年第一季就能貢獻營收。

富采表示，目前包含美系客戶和非美系客戶對於Mini LED技術導入需求都非常強勁，今年第二季Mini LED佔富采營收比重已超過20%，Mini LED自今年4月才開始量產，5、6月出貨規模逐步提升。

對於中國大陸競爭對手急起直追，晶元光電董事長范進雍指出，LED在品質的要求非常獨特，晶電目前在品質與競爭對手仍有很大差異，成本競爭力也有一定水準。至於OLED面板越來越便宜，范進雍認為，越大尺寸顯示器、對於OLED良率挑戰就越大，OLED無法取代所有LCD。以平板電腦和NB來說，OLED並無法完全取代LCD。

富采今年第二季營收93.65億元、季增36%，主要來自Mini LED開始量產出貨，受惠產能利用率提高、產品價格較佳，單季毛利率22.8%，單季歸屬母公司淨利7億元、每股盈餘1.03元，轉虧為盈。

富采投控股在Mini LED正式量產出貨後，第二季開始轉盈。整體上半年稅後淨利4.4億元、每股盈餘0.65元。富采也有信心接下來可以維持獲利局面。