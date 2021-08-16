因美國消費者信心指數下滑，抵銷投資人對聯準會(Fed)提前縮減財政刺激措施的擔憂，因此令金價於1周高點盤整，而白金跌近1%；另外阿富汗政府垮台後引發國際政治的不確定性，亦成為投資人關注焦點；截至台北時間8月16日上午10點45分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲2.6美元，報每盎司1780.8美元。

9月白銀下跌0.084美元，報每盎司23.695美元。

10月白金下跌10.1美元，報每盎司1015.9美元。

9月鈀金下跌15美元，報每盎司2641美元。(商品行情網)