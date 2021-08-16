儘管美國7月就業報告表現亮眼，國際美元走強，台幣受特定外商保管銀行匯入，走勢相對亞幣強勁，台灣公布的7月出口金額379.5億美元，創單月新高，年成長34.7%，連續13個月正成長，出口商實質拋匯需求旺盛，使台幣在上周27.8~27.9元仍有支撐。匯銀指出，台股今早失守半年線後，市場投資氣氛轉為觀望，外資熱錢賣超台股後偏向買美元匯出，但壽險海外ETF贖回款增加，增加美元賣壓，抵銷外資匯出的新台幣貶值壓力。

上周五新台幣終場收黑0.17%至27.86元，終止連2周收紅。匯銀分析，展望本週匯市Fed持續向市場釋放QE Tapering訊號，加上適逢公司股利發放旺季，資金或有匯出需求令台幣承壓。但台灣出口商拋匯需求旺盛，且景氣展望正面，多空因素拉鋸下預期台幣維持區間震盪整理格局。

今早台北外匯經紀公司新台幣匯價以27.83元開盤，升值3分，盤中匯價雖震盪，但震幅區間極窄僅有3.9角，在27.854~27.815之間。台股跌破半年線的心理壓力下，新台幣表現相對穩健。