美國電動車製造商特斯拉的一份公司文件顯示，執行長馬斯克去年完全沒有支薪，但光是這一整年他領到的股票選擇權，現在價值已經高達220億美元。

馬斯克去年沒有領取「底薪」，這符合特斯拉過去的做法。在之前的文件中，特斯拉曾報告如果馬斯克領取加州的最低薪資，那麼2019年應該要領到23,760美元。

不過，根據特斯拉提出的公司文件，馬斯克從未領取過薪水。文件中指出，從2019年5月開始，應馬斯克先生的要求，公司一併取消這個基本薪資的收入和應計項目。

特斯拉在文件中並揭露馬斯克龐大期權方案的價值。2018年特斯拉股東會首度通過授予馬斯克股票選擇權的協議。根據其薪酬計畫，馬斯克有資格以每股70.01美元的履約價格購買最多達1.01億股經分拆調整後的特斯拉股票。這些選擇權分為12等份、每一份為840萬股，公司將依據達到的財務里程碑和實現的股價目標，來決定馬斯克可取得的選擇權。

特斯拉去年股價飆升743%，成為華爾街表現最好的一檔股票，並成為迄今全世界最有價值的汽車製造商，這也表示特斯拉股票去年相當輕鬆就達成了目標。

雖然在達成財務目標方面稍為困難一些，但去年馬斯克仍然取到了4筆選擇權，這表示他能以24億美元履約價格購買3380萬股特斯拉股票。截至上周五收盤，這些股票價值已經達到219億美元。

2021年以來，特斯拉又達成了兩項財務目標，馬斯克能再獲得額外的1690萬股選擇權。以目前特斯拉的股價估算，這些選擇權的價值達到109億美元。

該公司在先前公布的第二季財報文件中指出，特斯拉很可能在短期內達到另外三個里程碑，這表示馬斯克今年獲得的「意外之財」可能會達到、甚至超過去年領取的選擇權獎勵。

不過，與大多數獲得股票選擇權的企業高層一樣，事實上馬斯克從未行使過任何股票選擇權。通常這類的股票選擇權只有在快要到期時才會行使，例如當某高層將離開公司，並可能失去其持有的選擇權時。

由於持有特斯拉和SpaceX股份，馬斯克是全球最具身價的富豪之一。根據《富比士》調查，馬斯克的淨資產為1867億美元，僅次於亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）的1907億美元。

但馬斯克不領取現金薪資的做法也導致他債台高築。根據特斯拉提出的交件，馬斯克持有的8800萬特斯拉股票已經被作為融資抵押品。雖然馬斯克到底借貸了多少錢目前不得而知，但這8800萬股特斯拉股票目前價值為630億美元。