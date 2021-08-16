台北市今拍板，高中以下各級學校及幼兒園，9月1日將如期開學，且採實體開學，也就是說「全部回學校上課」。
受本土疫情影響，北市高中、國中小學、幼兒園自5月中旬後改採線上教學，許多應屆畢業生連畢業典禮都改成視訊，見不到同學。家長更為了請假在家顧小孩，忙得焦頭爛額。
台北市副市長蔡炳坤今宣布，高中以下學生9月起返校上課，但考量疫情，部分要把口罩脫下來的課程，暫時取消；學生到校也要落實防疫相關措施。蔡炳坤轉述，台北市長柯文哲訂出指引，若三級警戒就是線上準時開學，一、二級警戒以實體開學為主。
由於學生吃午餐時要準備隔板，目前幼兒園約完成96％、小學91％、國中70％、高中50％，蔡炳坤強調，隔板務必在開學前準備好，有任何問題教育局會協助。
課程方面，如音樂課吹直笛改音樂欣賞，由老師示範教學；戶外體育課，只要中央未開放的項目就不會開放，例如打籃球。
北市府估計開學後會請防疫假的學生約10%至15%，會以多元、彈性、適性為原則，接下來的校長會議，教育局會提供指引，讓校方更清楚該如何執行。
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