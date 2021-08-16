先前傳出高端疫苗在巴拉圭的三期臨床試驗，給每位受試者1萬美金，約台幣30萬元，而國內受試者只有6000元。如今高端在巴拉圭申請緊急使用授權（EUA），是否代表台灣疫苗走出國際，資深媒體人羅友志打上問號，並酸說，台灣幾億的「人體試驗」成本也發了，輪到巴拉圭「回報」EUA，也是合理而有邏輯的吧。

高端疫苗今起開放預約，昨（15）日晚間高端又發布重訊，表示已向巴拉圭衛福部申請EUA，會以取得國際認證為目標，持續進行第三期臨床試驗。對此，羅友志今在臉書表示，「巴拉圭＝國際？」他想，應該沒有人蠢到需要他拿「獎牌人口比」這種數字證明，這樣的比例有多麽渺小了吧，而這樣的等號，如果不是坐井觀天，什麼才是坐井觀天？

對於很多人酸「怎麼不去跟美國申請EUA」？羅友志則要幫高端說話，他提到，三月份巴拉圭跟美國爸爸哭窮沒疫苗的時候，是我們幫小老弟張羅的，並從四月底就在外交部的牽線下，就回報衛生部門視訊；六月份回報「亞松森第二期試驗」，這段真摯的「友誼」難道不善加利用嗎？於是七月初，高端就把政府預定500萬劑疫苗的「款項」，以每人30萬台幣繼續「逆回報」給巴拉圭人民，當作第二期試驗的費用。

羅友志說，「這一路上，不求回報的『真摯友誼』，怎麼能不吃乾抹淨….對不起，鍵盤不聽使喚，打錯成語，應該是珍惜這0.0009%的國際關係！」而幾億的「人體試驗」成本也發了，輪到巴拉圭「回報」EUA，他認為，整個過程走到這個時候，也是合理而有邏輯的吧。

資深媒體人羅友志。（中時資料照）

不過，對於高端給巴拉圭每位受試者1萬美元一事，前台大感染科醫師林氏璧日前在臉書「日本自助旅遊中毒者」表示，1萬美元是國外做臨床試驗要收案一人的成本，不是給受試者的營養金，「且一人領1萬美元，這個數字用腳想都知道不可能。」

衛福部長陳時中也曾提到，不清楚高端費用如何，廠商不需要和指揮中心申報，解釋這大概講的是整體平均一個人的費用，當然還有很多檢驗的費用，至於詳細費用他不清楚。