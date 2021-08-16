參與研究的輔英科大附醫眼科醫師洪啟庭得知隨即跨海寄送蛋白酶，成功協助Ahnaf擺脫飛蚊症困擾。（洪啟庭提供／袁庭堯高雄傳真）

澳洲一名年僅28歲的工程師Ahnaf長年受飛蚊症干擾工作及生活，甚至出現憂鬱、輕生的傾向，在網路上看到台日合作研發的「口服綜合水果蛋白酶」能有效改善病症，抱著最後一絲希望寫信求助。參與研究的輔英科大附醫眼科醫師洪啟庭得知隨即跨海寄送蛋白酶，2個月後Ahnaf竟成功擺脫飛蚊症困擾。

洪啟庭今年5月間接獲日本防衛醫科大學轉來Ahnaf的電子郵件，Ahnaf自述雙眼近視250度，5年前出現飛蚊症，常見長條帶些透明的浮游物在眼前漂浮，嚴重影響工作及生活，憂鬱到精神科就醫，甚至想輕生。

洪啟庭表示，飛蚊症是因眼睛玻璃體隨年齡退化、眼部外傷、紫外線曝曬或PM2.5侵襲，造成眼睛玻璃體主要成分玻尿酸分解與眾多種類膠原纖維蛋白破壞，產生玻璃體液化與混濁及各種蛋白的雜亂排列，光線進入眼睛時，玻璃體混濁的部分會遮擋光線使影像成為陰影。目前尚無明確的治療方法，醫界通採觀察追蹤方式，據統計，約11％患者在1個月至5年後症狀會自行消失，64％視力降低，14％可能會視網膜剝離失明。

2015年洪啟庭與仁科大學製藥研究所長謝博、日本防衛醫科大學眼科教授竹內大、東京醫科大學眼科醫局長竹內禮等人組成團隊，從鳳梨、木瓜與無花果萃取蛋白酶後，依比例填充於特殊的膠囊內，避免在口服後被胃酸破壞，使其在小腸中吸收，協助增強人體吸收眼睛玻璃體混濁機能。

Ahnaf在網路上看到台日合作研發的口服綜合水果蛋白酶治療效果，主動寫信向日本防衛醫科大學求助。日方再把信轉寄給洪啟庭，洪啟庭隨即聯繫外交部亞太司與澳洲駐台辦事處人員，透過管道將口服綜合水果蛋白酶交到Ahnaf手上，Ahnaf服用約2個月後症狀明顯改善。