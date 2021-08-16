由於全球貿易需求強力反彈，導致航運供應鏈供不應求，缺櫃、塞港情形不斷上演，推升運價費率攀高，美國企業的運輸成本大幅增加，家俱租賃商Cort就表示，現在的運輸時程是以前的7倍，成本也比先前還高，但我們不一定能拿到貨品，狀況相當嚴重。

CNBC報導，股神巴菲特旗下控股公司Berkshire Hathaway的子公司Cort，主要經營家俱租賃業務，這段時間飽受供應鏈延遲與運輸成本飆高困擾，Cort執行副總裁Mark Koepsell表示，「以前花費30到45天就能收到的產品，現在卻需要7到8個月，整條供應鏈都存在問題。」

Cort是美國家俱租賃業務的領頭羊，他們定期採購各式家俱物品，以擴充其庫存，待客戶提出租賃需求時提供服務，Mark Koepsell說：「我們的旺季通常從3月開始一直到9月、10月，這與民眾搬家潮吻合。」

然而航運供應鏈的困境，讓Cort在營運上大受影響，缺櫃讓他們必須購買更多貨櫃運送貨品，港口堵塞也讓載運貨物的船隻需要轉向其他港口以完成交付任務，整體成本暴增。

對此，Mark Koepsell表示，「我從來沒看過這種狀況發生，這讓我們被迫花費更多時間與成本，以前從亞洲運往洛杉磯只要花1500美元，但現在高達17000美元，如果你想要更快，就必須再花費3000至5000美元。」

報導指出，隨著貨物運輸延遲與企業營運成本暴增，消費者將會受到衝擊，不僅選擇的種類變少，價格也會因此上漲，Mark Koepsell強調，「購買家俱將會變得非常困難，原本最多6周到8周的時程，但現在卻需要4到6個月，而且還不知道貨物在哪裡，這並不是短時間可以解決的事情。」