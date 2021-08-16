塔利班15日接管阿富汗總統府後的慶祝畫面。

塔利班花不到2周就攻進阿富汗首都喀布爾，塔利班戰士接管阿富汗總統府的慶祝畫面也跟著曝光，他們除了拿出手機到處拍之外，還大方帶媒體到處逛，參觀總統府。

綜合半島電視台（Al Jazeera）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美軍及盟軍撤離阿富汗之際，塔利班迅速攻城掠地，不到2周就佔領阿富汗34個省會中的26個省會，並且在15日攻進首都喀布爾，甚至在阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）逃離後接管總統府。

塔利班輕鬆接管阿富汗總統府後在總統府內開心慶祝，半島電視台拍攝到的畫面顯示，塔利班武裝份子在鏡頭前露出微笑，塔利班領袖直接坐上甘尼的椅子，其他人拿出手機記錄這歷史性一刻，還有人拿著步槍在總統府內穿梭，甚至有人帶領半島電視台記者參觀總統府。

Taliban fighters have entered Afghanistan’s presidential palace hours after President Ashraf Ghani fled the country — in pictures https://t.co/fqqlySOdKy pic.twitter.com/sqUZGdssMr — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15 2021

塔利班（Taliban）政治辦公室發言人隨後宣布，阿富汗戰爭已經結束，並且很快就會在總統府宣布建立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。

塔利班發言人納伊姆（Mohammad Naeem）強調，任何外交機構或總部將不會成為攻擊目標，保證將為公民及外交使團提供安全保障。

另一名發言人夏亨（Suhail Shaheen）在接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，新政府將會包含非塔利班的阿富汗人，他說現在還無法公布哪些阿富汗官員留任，不過他們正試著讓一些知名官員加入新政府。

至於阿富汗軍人及警察會否被要求加入塔利班，夏亨表示所有交出武器並加入塔利班的人將會獲得特赦，生命及財產也會獲得保障，他說這些軍人及警察的名字已經登記在冊，他們將被視為預備隊，需要時會被召喚。