因應開學將至，桃園市教育局已擬定開學前整備的檢核表，市長鄭文燦16日也宣布，將採高標準，1人確診就全校停課14天，家庭成員也要在聯絡簿記錄每日體溫狀況，以便掌握健康狀況。

鄭文燦說，因應9月1日開學，教育局已經制定開學前整備的檢核表，包括成立防疫小組、要做衛教宣導、購足防疫物資、進出管制、制定餐飲和消毒的規範、還有確診的應變等。

鄭文燦說，開學後桃園將採取比較高的標準，假設有1人確診，就全校停課14天。教育局指出，目前中央規定1校有2位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課14天，桃園更嚴苛，希望阻絕病毒在校園內傳播。

鄭文燦也特別提到，開學後家庭聯絡簿會增加家庭健康監測資料，鼓勵孩子們把家庭成員的體溫情況記錄下來，便於掌握健康狀況。

鄭文燦說，市府要在開學前完成校園環境消毒，全市306所學校分兩批完成消毒，18至23日針對196所國小，24日到30日針對110所國高中，306所學校務必要在9月1日前完成環境整備。