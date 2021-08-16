8、9月份是武陵農場金針花盛開季節，隨風搖擺相當美麗。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

8、9月份是武陵農場藍霸鼠尾草盛開季節，隨風搖擺相當美麗。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

8、9月份是武陵農場藍霸鼠尾草盛開季節，隨風搖擺相當美麗。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場位於海拔1800至2200公尺高山上，是一處相當舒適的避暑勝地，目前已進入金針花及藍霸鼠尾草盛開季節，為慶祝93軍人節及10月榮民節，農場推出節慶優惠活動，力邀軍人及榮民趁機上山渡假。

武陵農場副廠長胡發韜表示， 8、9月份為金針花及藍霸鼠尾草盛開季節，隨風搖擺相當美麗，尤其是入口花園藍霸鼠尾草，深紫色花映襯在藍天白雲下，令人心曠神怡，假日總是吸引不少人前來賞花，住宿遊客一早起床打開窗戶，就能享受滿滿芬多精。

胡發韜指出，為慶祝93軍人節及光輝10月榮民節，農場推出優惠活動，包括9月1日至7日，現役軍人赴農場遊憩，住宿費比照榮民優待，享平日5.5折、假日9折；另10月25日至31日，榮民(含第二類退除役官兵)赴農場遊憩，住宿每房加贈200元商品折價券。

武陵農場位於海拔1800至2200公尺的高山上，8、9月氣候宜人且空氣清新，平均溫度更只有17至18℃，沒有山下35℃的酷熱及PM2.5空汙，最適合避暑及養生，想體驗大自然美好環境遊客，可趁此時機到農場好好度假。