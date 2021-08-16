新一代電競手機Legion Phone Duel 2宣布在台上市計畫，為玩家帶來更快、更靈敏、更生動的遊戲體驗！採用高通Snapdragon 888旗艦處理器，搭配升級版ATA中置架構2.0和全球首創的雙渦輪風扇散熱系統，就算長時間玩遊戲也可以維持效能表現；8月25日起將於台灣大哥大和遠傳電信全通路販售。

【手遊市場含金量高 Lenovo 續推第二代電競手機搶商機】

根據市調機構App Annie的最新調查報告指出，2020年全球手遊營收約1000億美元，其中有66%來自重度手遊玩家；同時App Annie預估2021年全球手遊市場規模將達到1200億美元，較去年增長 20%，成長潛力不容小覷。Lenovo自去年首度推出電競手機Legion Phone Duel；看好蓬勃發展的手遊市場，Lenovo今年推出第二代電競手機Legion Phone Duel 2，效能再升級、熱血回應玩家需求。

Lenovo亞太區電競業務負責人陳永和表示：「Lenovo 去年首度推出以橫式手遊為主要操作介面的第一代Legion Phone Duel，獲得許多玩家與粉絲的肯定。今年新推出的Legion Phone Duel 2 ，在玩家最在意的效能、散熱、電池、遊戲操控與聲光體驗等進行升級。我們希望透過Legion Phone Duel 2，能讓更多玩家完美體驗Lenovo Legion手機專為電競手遊而生的產品信念。」

除了產品規格升級，Lenovo也與通路夥伴合作。Lenovo台灣區家用事業部副總經理邱試光指出， Legion Phone Duel 2今年與台灣大哥大和遠傳電信攜手合作，透過兩大電信資費方案組合，讓產品銷售更具競爭力，期待能吸引更多玩家加入Legion行列。

【Legion Phone Duel 2強調電競本質 創造極致遊玩體驗】

去年推出的第一代Legion Phone Duel以獨創的ATA中置架構，今年再度以升級版ATA中置架構2.0亮相，加上雙渦輪風扇、獨立風道和均溫板，讓進出風口的溫度差達攝氏22度，完整的散熱系統配置，確保高通Snapdragon 888旗艦處理器的效能發揮到極致。橫式握持手機時，發熱的CPU放置在手機中央，即使長時間遊玩也不會燙手。

CPU兩邊各有一顆2750mAh容量的電池，搭配65W快充，34分鐘即可從0%充電到100%；最高可支援雙Type-C 90W極速充電，30分鐘便能充飽100%。具備3種模式的電池保護系統：「旁路充電」直接供電給晶片而不是電池；「過充保護」則是電池一旦充飽，系統自動切換至旁路充電模式；以及「慢速充電」模式，若不需要快速充電時，手機會轉換至慢速充電，確保快速充電安全無虞，還能維持電池健康。

為了帶給玩家更細緻的遊戲體驗，Legion Phone Duel 2以遊戲手把為設計原型，在原有2個肩鍵之外，增加了2個超音波肩鍵、2個位於後側的電容式觸控點和2個螢幕感壓觸控點，8個虛擬按鍵可隨使用情境設定不同武器和工具，尤其適合需要多個按鍵操作的射擊遊戲。螢幕支援業界最高觸控採樣率720Hz，可以靈活地偵測到觸控，並在極短的時間內做出回饋，在講求速度的遊戲世界裡，高觸控採樣率將成為致勝關鍵。

Legion Phone Duel 2強調視覺、聽覺和觸覺效果，達到沉浸式的遊戲感受，透過144Hz高刷新率的畫面流暢呈現、Pixelwork i6智能調教增強螢幕顯色達HDR10+等級、搭配2個杜比認證的前置喇叭，享受劇院級的環繞音效；雙X軸震動馬達會根據遊戲中的動作，做出左右、強弱的震動反饋。

Legion Phone Duel 2憑藉6個弧面特色以及符合人體工學的握持設計，榮獲2021年德國紅點設計大獎。背蓋中央的Legion標誌和風扇相當吸睛，玩家可以針對玩遊戲、看影片、聽音樂、接收訊息或通知等不同情境選擇不同的RGB燈效，共有1680萬種顏色可供選擇。

Legion Phone Duel 2搭載位於位於手機長邊中央的4400萬畫素的升降前鏡頭，超高解析度和84º廣角鏡頭，就算是光線不足的環境，也能清楚自拍或是在Twitch平台直播。擁有6400萬畫素的主鏡頭支援8K 24FPS影片、流暢的4K 60FPS或240FPS最高可達720p的慢動作、以及HDR10+錄製模式。

Legion Realm是Legion Phone為玩家打造的多元化生態連結平台，結合了玩家社群、即時遊戲動態與產業新聞以及遊戲商城。玩家亦可期待Legion專屬的獨家遊戲內容與優惠。

Legion Phone Duel 2推出「暴風白」、「旋風黑」兩種顏色， 16G+256G版本建議售價 NT27,990元、16G+512G版本NT30,990元。（Lenovo提供／黃慧雯台北傳真）

Legion Phone Duel 2推出「暴風白」、「旋風黑」兩種顏色，將於8月25日起在台灣大哥大和遠傳電信全通路開賣。台灣大哥大販售16G+256G規格，申辦NT1399元5G專案，手機NT0元起，前3個月再送免費GeForce NOW雲端遊戲服務，第四個月起至第十二個月，享每月NT99元超值優惠2；遠傳電信獨家推出16G+512G規格，搭配NT1399元指定方案，手機只要NT1990元起，還可享NT900元Google Play購物金3。Lenovo Legion Phone Duel 2 16G+256G版本建議售價 NT27990元、16G+512G版本NT30990元。