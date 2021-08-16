黃姓男子涉犯竊盜罪遭起訴，審理期間因遇疫情第3級警戒，經書記官通知暫緩開庭，黃男開庭當天沒報到，未料事後接獲法警告知「要拘提」。黃男認為書記官「搞」他，聲請書記官迴避，但北院認為不構成迴避事由，裁定駁回，可抗告。

根據《刑事訴訟法》規定，當事人如果認為法官與案件當事人有關係，或職行執務有偏頗之虞，得聲請法官迴避，這項規定也適用於書記官與通譯，但因法官對於判決結果才有決定權，書記官、通譯並不參與實體討論，鮮少有當事人會聲請書記官、通譯迴避。

黃男因犯竊盜罪，北院定今年4月12日開準備程序庭，但黃男未到，審判長當庭諭知「拘提被告」，並定同年6月21日下午再開庭審理，後因中央疫情指揮中心宣布5月15日起宣布疫情警戒第升至第3級，司法院同步公布「除有緊急案件外，各級法院均暫緩開庭」。

黃男6月14日接獲書記官電話通知，因疫情提高到3級警戒，同月21日的庭期取消，他當天因此沒有到庭，之後卻在7月30日接到法警打電話留言告知「因6月21日庭期未列，要拘提」，黃男認為書記官故意「搞」他，因此聲請書記官迴避。

但北院認為，書記官是基於保障黃男的程序利益，以及避免群聚感染的公眾利益，才會通知暫緩開庭，做法並無不當；而法警告知要拘提，則是遵從審判長的訴訟程序指揮權，來行使法警的法定職權，均不構成書記官應迴避的事由，遂駁回黃男聲請。