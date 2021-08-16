在學校定期考試是為了檢核學生的學習成果，雖然無法絕對核實，卻是一個普遍被人接受的方法。在代課時會有學生說：「我爸媽說考試的分數不重要。」而把這句話當成免死金牌，好像不但分數不重要，連帶也可以不用要求自己的學習態度。

我們希望孩子可以在快樂中學習，不要有過多的壓力，但是孩子必須有正確的學習態度與積極的上進心，才可以在學校的育成階段，養成以後足以適應社會與謀生的能力。

考試的分數雖然不能代表全部，但是父母要帶領孩子正確認知考試的效用與目的，讓孩子為自己的考試負責，在學校的他律中，養成自律的習性。

一、誠實面對學習成效，比分數更重要。

每次的考試都是學習成果的檢視機會，要讓孩子發現哪裡還沒有學會而進行補強，不是考過就算了。考試當然不能完全評斷一個人的實力和能力，但是卻可以藉由考試看出對平常的學習有沒有努力與盡力。為自己負責，是孩子該有的學習態度。

有一次去小二代課時，我把上次小考的考卷發還給學生，並請同學在課堂上訂正後再帶回去讓家長簽名。

訂正結束後，有個男生拿著考卷說：「老師，A老師幫我改錯了，我這題沒寫錯！」

我看他考了九十八分，因為錯誤的那題被扣了兩分，但答案上有擦拭不乾淨的塗改痕跡。我回答他：「A老師應該不會改錯。那這題現在你懂了嗎？」

他說懂了，我點點頭，鼓勵他下次要更小心仔細一點。

為了希望那個小男生不要執著於被扣掉的那兩分，於是我跟全班同學說：「這次有好幾個同學考一百分，也有人因為粗心沒考到一百分，也有些同學考得不太好。但是考試的目的，是要看你們會不會了，而不是要考倒你們。考一百分要繼續努力，沒考一百分也不要氣餒，要更努力。有不懂的地方要問老師，知道嗎？」

這時，我看了剛才那個男同學，他臉上的表情從原先的不自在，變成了微笑，在接下來的課程中也積極參與。顯然他知道我明明識破他的「詭計」卻沒當場揭穿，心裡也充滿感激。

下課回家後我跟孩子們分享了這個故事，孩子們都說如果有橡皮擦擦過的塗改痕跡，老師也不會再給同學重新打分數，因為有同學很在意分數，會自己偷改過考卷後說是老師改錯了。

孩子面對考試的壓力不會比大人輕鬆，我們不該把計較分數的壓力，加諸在孩子身上。孩子考試的成績，也不是父母教養過程的業績。不要因為大人斤斤計較孩子考試失誤的一兩分，讓孩子厭惡考試，或是只為求高分而不惜作弊或死背答案，卻沒有真正的融會貫通。

像兒子們有時候雖然小考成績很高分，但他們會誠實告訴我：「媽媽，其實我有點心虛，考前根本沒準備，這次純粹是運氣好，還有上課有專心聽課。」遇到這樣的狀況，我會讚賞他們的坦承，也會提醒他們要確實把不懂的地方搞清楚。

孩子的學習成效其實他們自己心知肚明，父母要協助孩子誠實面對自己的學習態度和績效。

二、給自己一個努力的目標。

從小學階段就開始訂定努力的目標，到課業繁重的中學階段才會習慣成自然。

每次面對月考，父母可以跟孩子協商出一個努力進步的目標，比方說：月考總分進步五分、考進前三名、或是挑戰有幾科考滿分等，這個目標可以訂得比孩子的能力略高一點，符合I＋1理論，讓孩子只要透過平時鞭策自己認真上課，吸收與消化所學的知識，就能每天都進步一點點。

像平常要月考前，兒子們會訂定自己想要達到的目標，在月考後檢視是否有達成，然後把錯誤與不懂得的學習小洞補好。

祐亨在國中時期，為自己設定會考成績的目標是5A、10+，但他也不是每次都要求自己模擬考一定要拚到這樣的高標，而是在每一次的考試，都盡量讓自己進步些。

有一次他終於考到10個+，但卻是4A、10個+，這又讓他學到教訓，因為在我們的考區是先比A，所以要兼顧每一科的時間配置與複習效率，不能有特別弱的科目。

最後會考時，祐亨雖然因為數學多錯一題而變成5A、9個+，但他接受挫折，在高中繼續快樂又積極的學習，也為自己設定好下一個努力的目標。

當孩子以為考試成績不重要，而用漫不經心的態度去應付時，無法學會該有的知識。但當孩子過於斤斤計較考試的一兩分差距時，也會被考試的壓力壓到喘不過氣。

只要他們能設定一個努力的目標，有明確的方向，勇敢而認真的前進，這樣做就對了。

●比分數更重要的，是面對學習的態度

考試是人生學習路途中，會面對接連不斷的關卡，在過關的過程中，不要阻擋了孩子在學習時該有的動力與熱情。父母也不要太計較考卷上的分數，但一定要要求孩子學習的態度。孩子是否有學習的熱忱？是否弄懂了學習的內容？是否需要幫忙？是否具有運用所學知識的能力？

考試的成績只是一時，但是孩子面對考試的態度，卻可能延伸成一生面對學習的心態，讓孩子平常就養成積極、謹慎、認真、負責與用心的態度，面對每一天的學習。只要擁有良好與正確的學習態度，不管孩子要面對多少的考試，都可以從容應對。