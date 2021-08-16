台灣今年元旦起開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，北市今年3月時祭出6大政策因應，營造食品安全衛生的消費環境，包括要求進口豬肉肉品業者自主檢驗、北市食材登錄平台公開檢驗結果等，違反者可處3萬至10萬元罰鍰；自8月16日起，北市豬肉原料進口業者須強制登錄「台北市食材登錄平台」，揭露進口肉品資訊。

北市衛生局統計，元旦起至8月11日止，曾進口豬肉的台北市業者共有18家，皆已登錄平台；衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，過去以輔導方式要求業者登錄平台，8月16日起進口豬肉的業者，就必須強制登錄，否則將依《台北市食品安全自治條例》開罰。

陳怡婷表示，北市食材登錄平台與中央平台介接，如果有新進口的廠商，就會自動登錄到北市的平台，但業者仍有義務到平台檢查是否有登錄；陳說，至於進口豬肉的業者通常是從國外報關輸入的進口商或國內餐廳。

北市衛生局指出，依《台北市食品安全自治條例》規定，業者登錄內容須包括「每月輸入的10項豬肉及豬可食部位原料的產品中文名稱」、「出口國別」、「自主輪替性檢驗報告」等相關紀錄，未依規定辦理公開食材資訊者，得命其限期改善，屆期未改善者，處3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰至改善為止；情節重大者，得逕處6個月以上1年以下停業處分。

為守護民眾食品安全盡份心力，北市衛生局持續追求民眾的食安幸福感，關於進口豬肉相關資訊，民眾可至台北市食材登錄平台「肉品專區」的「進口肉品專區」（https：／／foodtracer.taipei.gov.tw／Front／Meat／Importer）查詢。