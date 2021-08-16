盧明光捐大同大學中美晶股票 市價達1億元 11:202021/08/16 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 盧明光捐贈持有中美晶股票予大同大學，市價高達1億元。（大同大學提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同公司董事長、中美晶榮譽董事長盧明光，捐贈名下50萬股中美晶股票給大同大學，市價大約值1億元，這筆錢將用在教師增聘、學生學習資源及硬體提升。 大同大學校長何明果對盧明光表達感謝，何明果表示，盧是大同大學電機系校友，白手起家後，長年關注學術傳承、人才培育與環保議題，回饋社會不遺餘力，是大同師生為人處事及創業最佳典範。 盧明光曾獲頒大同大學傑出校友、名譽博士、工研院院士。 《光電股》看旺Q3營收 富采續擴產 搶指考高分生 亞大祭出最高480萬獎學金 #盧明光 #大同大學 #中美晶 #股票 #1億元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 橘子嘉年華8／18登場 Q3營收添利 04:102021/08/16 產業．科技 疫情致逾3500家影院暫停營業 陸影視業再陷困境 11:042021/08/15 兩岸 太陽能大尺寸電池 掀擴產潮 04:102021/08/16 財經要聞 看屋筆記：北屯區富宇飛翔(個案＋價格分析) 09:002021/08/15 建案開箱-台中 挺勞保 政府明年挹注逾300億 04:102021/08/16 財經要聞 疫情趨緩 基建推動 1～7月螺絲螺帽出口值成長逾3成 10:032021/08/16 財經 蘇寧易購董事長 黃明端 執掌蘇寧 要證明沒輸給時代 04:102021/08/15 專題周報 台新銀決定愛的力量 提案開跑 04:102021/08/16 金融．稅務 人事異動站 8月6日至8月12日 04:102021/08/15 產業．科技 「這工程」完工 結合大康橋計畫環境升級 10:352021/08/15 區域情報-台中 訂單能見度看到Q4 工具機接單旺 Q3營運添翼 04:102021/08/15 財經要聞 生活熱門新聞 高端今起預約 副作用、保護效果8大QA一次看 1種人不能接種 - 生活 引路日本殖民台灣 楊渡評《斯卡羅》男主角李仙得「賣台第一人」 - 生活 - 旺報 熊貓跟吳柏毅外送路口這一幕 後方汽車駕駛驚呆：電影都是真的 - 生活 Delta大魔王來了！醫揭確診兒童家庭都有這共同點 - 生活 聯亞昨已開EUA審查會議 陳時中：下午公布結果 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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