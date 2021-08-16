大同公司董事長、中美晶榮譽董事長盧明光，捐贈名下50萬股中美晶股票給大同大學，市價大約值1億元，這筆錢將用在教師增聘、學生學習資源及硬體提升。

大同大學校長何明果對盧明光表達感謝，何明果表示，盧是大同大學電機系校友，白手起家後，長年關注學術傳承、人才培育與環保議題，回饋社會不遺餘力，是大同師生為人處事及創業最佳典範。

盧明光曾獲頒大同大學傑出校友、名譽博士、工研院院士。