【旅遊經 編輯部報導】2021桃園蓮花季已開跑，活動至8月29日止，邁入23周年的蓮花季今年以「樂活」為主題，主會場有4隻可愛的泰迪樂活熊和特色裝置藝術，桃園蓮花季各家農場落實防疫之外，也紛紛祭出優惠活動，為了方便民眾前往蓮花季主會場──觀音區蓮花園休閒農業區(觀音區新華路一段及金華路交叉口)，活動期間每週六日 8:00-18:00，每小時一班接駁車。而民眾參與蓮花季並打卡，將有機會可獲Gogoro 電動機車、花開黃金戒指及iPhone SE手機等！為了邀請民眾走入農場參與蓮花季，桃園市長鄭文燦於昨(15)日前往蓮花季參與農事體驗，而且親自體驗現場瓜果廊道，還示範乘坐大王蓮的拍照最佳姿勢。鄭市長表示桃園蓮花季已經持續舉辦23週年，桃園蓮花季活動已經越來越多元，不過第23屆桃園蓮花季因應疫情，取消了大型的活動，希望化整為零，邀請大家到各個農場深度體驗。

桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，今年蓮花季以「樂活」為主題，桃園蓮花季各家農場落實防疫之外，也紛紛祭出優惠活動，有來自安徽建築的「水來青舍」、在地客家著名料理的「阿昌伯美食屋」；網美必去的「康莊蓮園」、賞蓮必去的「水蓮之鄉」及紅蓮遍布的「荷竹農場」，以上五家農場免費入場參觀。另外有百年歷史的「林家古厝」、以向日葵為主題盛名遠播的「向陽農場」、最適合親子共遊的「青林農場」、如置身法國景點「莫內花園」，園內皆可使用門票折抵消費。還有值得一提的是「蓮荷園」，連氣象主播還曾站在大王蓮上播報氣象，園區內除了可以乘坐大王蓮外，在豐富的生態環境下，也非常適合親子共遊，體驗美好的自然生態。

配合防疫措施，推出人潮分流的措施，民眾只要前往各農場蒐集線上賞花集點趣6個QR code，就有機會可以抽中Gogoro 電動機車、花開黃金戒指及iPhone SE手機等多項大獎，另加碼指定時間完成6個集點，在活動期間假日至主會場服務台就可以兌換觀音在地的荷田香米或蓮香爆米花，限量供應兌完為止。

由於還在防疫期間，提醒大家防疫優先，出門前先至官網確認「人潮警示燈號」，「燈號管制」分為綠燈、黃燈和紅燈。顯示「綠燈」表示歡迎蒞臨，「黃燈」警示為顯示人數已較多；「紅燈」則表示不宜前往。進入主會場和蓮花園休閒農業區的各個農場都必須遵守人數總量管制及規劃動線，去各農場最好先打電話確認農場的防疫規定和預約情況。

相關訊息可至2021桃園蓮花季活動官方網站或觀音區蓮花園休閒農業區官方粉絲團查詢。