北台灣通訊連鎖直營門市傑昇通信，統計彙整2021年7/1-31門市手機銷售價格，公佈7月份手機降價TOP 10。7月份降價榜榜單幾乎由各品牌旗艦機包辦，其中更包含三星Galaxy Z Fold2 5G，看樣子入手折疊手機也正是時候！

2021傑昇通信門市7月手機降價榜。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

買手機還要比來比去、怕踩雷嗎？傑昇通信十大降價手機最新排名出爐，本月降價榜同步微解封，總降幅範圍在11%~32%，月降幅約2%~12%不等，本月降價榜除OPPO A74、SONY Xperia 10III外，幾乎由各家旗艦機霸榜，連蘋果iPhone 11（128G）、iPhone 12系列也開始有2千至5千的降價，以及OPPO、三星、蘋果和ASUS，也紛紛透過降價促銷活絡降級前的買氣；尤其以三星前一代折疊機Z Fold2 5G（12G+512G）降最多，累積降價金額破萬元。

北台灣通信連鎖門市─傑昇通信表示，隨著微解封開始，疫情干擾的因素慢慢減少，加上7月的年中慶典及父親節檔期，各大通路也紛紛推出活動迎接人潮回流。且各品牌手機陸續曝光下半年新機訊息，使進入酷暑的八月格外熱絡，不難發現三星在降價榜上的兩支折疊機，也出現不少降幅，為折疊新機做準備；而SONY及ASUS新機開賣當月就進熱銷排行榜表現亮眼，除了與電信業者綁定專案合作外，仍持續對新機做促銷宣傳以維持銷售熱度。

7月手機降價榜月降價金額最高是OPPO旗艦機Find X3 Pro（12G +256G）降價4000元，月降幅12%，免三萬就可以入手，傑昇通信指出，雖然Find X3 Pro是OPPO帶領相機進入顯微世界的敲門磚，但受到同儕競爭影響，市場上與之同級的機型，價格因此下滑；而榜上唯一的5G入門機OPPO A74，定價不到萬元，也Q2上市同期與三星A系列、紅米Note系列產生比較，因此也出現3200元的降價，總降幅達32%，對預算有限的消費者而言，不啻是一項利多。

上月熱銷榜上的新機SONY Xperia 10III（6G+128G）及ASUS Zenfone 8（8G+256G），即使正面迎接疫情衝擊，加上節慶活動促銷，本月仍有平均6%的月降幅，想必本月還能締造不錯的銷售成績；而與電信業者獨家專案合作的Zenfone 8 Filp（8G+256G），也如法泡製相同的促銷模式，開放預購當月就有6%的降幅，降價金額1200元。

傑昇通信進一步分析，本月累積總降價金額最高的為去年Q3上市的Galaxy Z Fold2 5G 及Galaxy Z Flip 5G手機，一度在折疊機市場上大獲好評，但仍抵擋不住一般人考慮價格，以及對摺疊機的耐用存疑，因此連很難動搖的原廠建售，都悄悄在今年農曆年前破例調降18%，甚至出現破萬元的降價金額。對比上市時間未定的摺疊新機Z Fold3與Z Flip3，但開賣價格已曝光，分別約50140元及27850元，不僅功能強化、價格還比前一代更低，顯見三星搶食摺疊市場的決心。

此外，再過一個月就要迎來iPhone 13的新機潮，在iPhone 12降價的聲浪中，本月一口氣擠進三支iPhone，以iPhone 12 Pro Max（256G）累積總降價金額5610元最多，降價幅度則以iPhone 12 mini（64G）達18%最高，令人期待9月新機上市時，iPhone 12系列還能出現多少降幅。