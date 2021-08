【進一步對月球分析】

月球看起來很像一塊貧瘠、沒有生命的岩石,但美國國家航空航天局(NASA)的科學家們卻發現,地質活動似乎把月球深層的岩石和礦物帶到了月球表面,而科學家們計劃取得這些岩石及礦物進一步的對月球分析。

研究月球的內層為科學家們提供了一個難得的機會,得以揭示各種太空岩石和行星,包括我們自己的星球是如何形成和進化的。

【不穩定的「重力翻轉」現象】

近日,美國國家航空航天局(NASA)的兩項新研究確定了月球表面最有可能發現地幔碎片的區域,為未來的月球任務提供了一幅導航圖,研究人員通過收集和分析發現岩漿海的形成與演化是太陽系內外岩質行星和衛星的「共享」過程,而距離較近的月球則是研究這過程的完美樣本。NASA戈達德太空飛行中心研究人員Daniel Moriarty說:「我們好奇這種加熱會對星球的水、大氣的分布產生怎樣的影響,水會被保留下來,還是完全蒸發也是我們想知道的問題。」研究人員在《自然通訊》發文探討了這些問題。

研究人員Daniel Moriarty說:「月球地幔的演化比我們預期的還複雜得多,某些先結晶的下沉礦物比後結晶的下沉礦物密度更小,這誘發了一種不穩定的『重力翻轉』現象,也就是靠近地幔底部的輕物質試圖往上升,而靠近頂部的重物質下沉。」研究人員發現這種重力翻轉現象並不會以一種有序的方式進行,它只會讓地幔變得一團糟。

【對月球地幔演化的分析】

月球地幔的重力翻轉很可能啟動於岩漿海凝固之前,因此任何時刻月球的內部結構都不可能呈現出完美、均勻的分層。研究人員回顧了近期得月球樣本分析以及地球物理及化學模型,以更新他們對月球地幔演化的見解。

研究人員指出:「月球南極的艾特肯盆地是最龐大、最深的隕擊構造,因此,艾特肯盆地是最有希望找到地幔碎片的區域。」艾特肯盆地是人類在月球表面發掘地幔物質的最佳地點,有趣的是,某些地幔物質也有可能出現在月球南極附近,但這些都還有待考察,我們對於想要理解月球還得做出擬定許多計畫。

圖片來源:NASA/LRO/LUNAR PROSPECTOR/D. MORIARTY

資料來源:DAN ROBITZSKI(2021AUG 06).NASA SCIENTISTS WANT TO OBTAIN “FRAGMENTS” FROM DEEP INSIDE MOON. Futurism