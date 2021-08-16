國民黨多位立委今日赴立院表達「要振興 發現金」 (吳家豪攝)

行政院長蘇貞昌今日上午邀請執政黨立委至政院討論振興券政策，但在野黨不滿蘇內閣無視多數民意要求發現金的主張。對此國民黨主席江啟臣今日率領30多位國民黨立委赴行政院要求參加會議，但卻被數百名警力擋在政院門外。國民黨立院黨團總召費鴻泰放話「等立院開議，我們也不會見蘇貞昌。」

江啟臣今日上午9點率領30多位藍營立委赴政院，要求參加今日政院召開的行政立法會報，卻被數百名警力及拒馬，擋在政院門口不得而入。

行政院副祕書長何佩珊出面溝通，並表示可以讓部分委員代表進入，由行政院副院長沈榮津接待，江怒批「執政黨立委全部能進去，為何在野黨立委不能參加行政立法會報？」

國民黨立委林為洲不滿表示「我們每個委員背後都代表10萬(選票)人民意，30個委員加起來300萬的民意，為何把我們阻擋在外？」

江啟臣不滿指出「現在在政院裡面開會的都是民進黨人，既然如此，就回民進黨部開會，行政院不是讓民進黨派系協商派系利益的地方。」

江啟臣說，2009年金融海嘯時，馬政府發消費券被民進黨批評沒用，還主張發現金，為何現在綠營執政後又轉彎了？當初不是連蔡總統都如此主張嗎？國民黨現在就是要求直接發現金，紓困又振興。

江啟臣批評，蘇貞昌不知道在想什麼，真是頭殼壞掉，而且搞不好振興券都印好了，現在唯一退讓的只有大家不用繳那1千元。這三個月來，一堆行業沒辦法做生意，什麼都漲，痛苦指數飆高，呼籲蘇貞昌發揮一點道德良知，給大家現金。

經過一個小時的僵持，藍委仍被阻擋在外，費鴻泰說「既然如此，立院開議時行政院來施政報告，我們也不會見蘇貞昌。」