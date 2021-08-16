49歲香港男星馬浚偉以歌唱比賽冠軍出道，有好歌喉的馬浚偉，在戲劇、主持都有亮眼表現，演藝成績相當亮眼，不過近日卻盛傳有粉絲留下1億港幣（約3.6億台幣）的遺產，指定要給馬浚偉，條件是要將這筆款項用在公益及文化事業，消息傳遍整個香港演藝圈，對此，馬浚偉也發文回應了。

盛傳有粉絲留1億港幣遺產要給偶像馬浚偉，消息在網上鬧得沸沸揚揚，對此，馬浚偉昨（15日）則在臉書發文澄清，他先自嘲「又有傳聞」，還鬧到他的新聞圈朋友，沒想到馬浚偉把1億港幣筆誤寫成10億，不過他仍強調，真的沒有這件事。

粉絲則留言：「若真的有十億，我相信馬先生一定會把它捐出去，幫助更多的人，別去理會這種造謠言人」，還釣出馬浚偉回應：「如果是真的，當然非常樂意捐去做善事，可惜是假的，更要說別人死了，不道德啊！」至於有人則問「有沒有講清楚是什麼貨幣？」讓馬浚偉無奈說：「不是貨幣問題」，而是傳言根本就是空穴來風。

還有網友搞笑對馬浚偉喊話，應該是搞錯了「正確來講，是留了10個老婆給你」，讓馬浚偉急忙回：「你當我韋小寶？」也有粉絲安慰馬浚偉：「證明你有新聞價值」，讓馬浚偉哭笑不得回應：「我寧願傳聞說我轉做全職運動員，去打羽毛球」。而馬浚偉昨才因肖像被盜用，呼籲粉絲不要受騙上當，沒想到馬浚偉接連澄清謠言，真是多事之秋。