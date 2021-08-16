2021上半年財報表現失準的花旗銀行，在欲脫手其韓國金融業務方面，似乎也進行地不太順利。

與獲利豐厚的韓國同業相比，2021年前6個月，韓國花旗銀行淨利年減11%，掉到801億韓元約6900萬美元。同時，營收也同步下滑近12%，為2763億韓元。

不過，韓國花旗銀行執行長月前曾告訴當地員工，雖然新冠疫情影響很大，但預估消金與企金業績應會不錯。無奈，韓國花旗真實的財報卻事與願違。

雖然韓國花旗正設法精進自己APP應用與行銷策略，並想方設法增加客源，但最新半年報營收與獲利連袂減少，也讓市場上潛在買家縮手。

產業分析師指出，目前有意願買下花旗在韓國業務的集團，因人事費用太高，不願保證花旗所有韓國員工日後的飯碗。所以，花旗韓國在確保能賣掉之前，免不了可能會先自宮裁員。

根據調查，韓國花旗銀行員工平均年齡為46.5歲，平均年薪為1.2億韓元，與當地本土銀行同業，年薪大部分還不到1億韓元相比，待遇硬是好上許多。

目前，花旗要撤掉韓國部分據點的決定沒有改變，雖保證不會傷害客戶與員工權益，但工會不買帳還是向美國花旗總部表達強烈抗議。

花旗韓國工會7月底曾表示，可以接受自願退休。因此，花旗願付多少的員工優退金，就成了能不能漂亮從韓國出走的重要關鍵點。韓國花旗與工會代表正商議此事，最快8月下旬花旗將會對外公開更多細節。

不過花旗在澳洲的消金業務，已傳出成功以8.82億美元脫手給澳洲國民銀行（NAB）。同時，NAB也同意會全面接收800名花旗的員工。