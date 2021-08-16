工紙大廠榮成(1909)受惠兩岸需求暢旺，稼動率接近滿載且成本轉嫁順利，2021年第二季稅後淨利9.11億元衝近15季高點，每股盈餘0.71元。合計上半年稅後淨利14.2億元、仍年增達近11.55倍、改寫同期次高，每股盈餘1.11元。法人看好下半年旺季營運持穩高檔。

榮成股價7月初觸及33.6元波段高點後漲多拉回，近期於26～28.9元區間盤整。在營運績優題材護體下，今（16）日不畏大盤一度重挫逾200點，平盤開出後震盪走揚，上漲1.62％至28.15元，截至11點持穩紅盤，領漲造紙族群。三大法人上周合計買超341張。

榮成第二季合併營收140.44億元，季增25.3％、年增43.8％，創同期新高、歷史第三高。毛利率17.71％、營益率8.67％，雖低於首季18.75％、9.25％，但優於去年同期12.35％、1.35％，表現持穩高檔、創近4年同期高點。

在本業營運暢旺，配合業外虧損季減55.34％、年減11.53％，榮成第二季歸屬母公司稅後淨利9.11億元，季增達78.8％、較去年同期虧損0.38億元大幅轉盈，創近15季高點，每股盈餘（EPS）0.71元，亦創近2年半高點。

累計榮成上半年合併營收252.25億元、年增達50.63％，創同期次高。毛利率18.19％、營益率8.94％，雙創近4年同期高點。雖然業外虧損略增12.42％，歸屬母公司稅後淨利14.2億元、仍年增達近11.55倍，改寫同期次高，每股盈餘1.11元。

榮成受惠兩岸市場需求轉佳及工紙價格上漲，營運自去年下半年起明顯好轉。今年以來台灣持續供不應求，稼動率接近滿載，中國大陸亦受惠需求轉強帶動工紙報價調漲，噸利差逐月擴大，成本轉嫁順利使營運淡季不淡，營收表現符合預期、營益率則優於預期。

榮成前7月自結合併營收301.4億元、年增達47.08％，改寫同期次高，營益率自3.58％躍升至8.96％。歸屬母公司稅前淨利19.96億元、年增達近10.35倍，稅前每股盈餘1.56元，遠優於去年同期0.14元，雙創僅次於2018年的同期次高。

投顧法人指出，榮成受惠中國大陸落實禁廢令，消弭過往取得進口廢紙配額短缺頹勢，營運動能明顯回溫，7月獲利表現仍持穩高檔水準。隨著下半年進入傳統旺季，需求回升可望使噸利差持穩，加上台灣二林廠新增20萬噸紙板產能開出，可望使營益率維持高檔。

考量第二季象徵本業獲利的營益率優於預期，且下半年旺季營運可望維持高檔水準，投顧法人看好榮成今年獲利可望回升至近4年高點、預估每股盈餘可突破2.3元、維持「買進」評等、目標價34元不變。榮成不評論法人評估數據。