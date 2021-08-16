民進黨立委高嘉瑜先前曾表示，已完成疫苗意願登記，取消AZ預約，並選擇接種高端疫苗；而公費疫苗預約平台自今(16日)起開放預約接種高端，高也透露，預約完成，「準備好了」，並曝光自己預約的時間就在23日。

公費疫苗預約平台自16日上午10時至18日中午12時止開放預約，此期可接種疫苗為高端疫苗，此期預約預定於23日至29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次。高嘉瑜今天上午10時28分先在臉書指出，收到預約簡訊卻一直無法登入網站，好緊張，並詢問有人預約成功了嗎？

後來過了十幾分鐘，高嘉瑜再度PO文表示，自己已經完成預約，預約時間為23日上午9時至10時。貼文曝光後，引發不少網友討論，有人留言表示「打完記得現場開唱」、「你們的人又不支持你」、「已退讚」、「可能只是打心安的！委員要表態，可理解」；但也有人說很讚，比一堆嘴說支持但開始打卻沒聲音的官員好、多鼓勵一些人打吧。

還有網友在高嘉瑜貼文留言指出，系統人多到當機了，另在PTT八卦板上也有鄉民發文表示，「有人也在使用疫苗預約平台嗎？」透露自己正在幫家中長輩預約高端，但沒想到10點一開放，系統完全進不去，令他質疑「是台灣人太愛國還是是系統做太爛？有卦嗎？」