振興五倍券政策急轉彎，全民免費兌換五倍券，不必自掏1000元，而國民黨團喊出普發現金，時代力量今搬出蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌當年批評馬政府消費券的發言狠打臉，強調普發現金5000元，比照去年推出特定振興券，呼籲民進黨勿一意孤行應懸崖勒馬。

時力黨團總召邱顯智表示，今年內需產業受嚴重衝擊，失業率、無薪假人數、通膨指數創新高，但政府整體紓困規劃漏洞百出，導致勞工無法請領，以及紓困補助力道不足，政府應檢視去年三倍券效果，五倍券不該淪為端出牛肉的競賽。

邱顯智直言，以去年發放的三倍券為例，總編列預算為510億元，其中22.65億元為其成本支出，若今年發放五倍券，恐再耗資超過25億，而這些成本並未對基層勞工帶來經濟效益，反造成成本上、行政手續上更大的負擔。

邱顯智強調，五倍券面額預設面額是200元，所以面臨路邊攤販店家找零問題，也間接導引民眾消費行為，往高單價的商品移動，完全排擠到需要振興的小攤販、小店家，因此，時力黨團支持現階段應普發現金來紓困，可避免遺漏、補足力道。

立委陳椒華表示，馬政府2008年發消費券時，當時民進黨對此大肆批評，身為黨主席的蔡英文稱發現金更有效，時任立委賴清德說民眾贊成發現金，蘇貞昌批發消費券沒幫助，當年擔任立委的台南市長黃偉哲更指消費券政策買票。

陳椒華認為，時力支持民進黨當年發現金的主張，到了2021年也適用，希望執政黨應懸崖勒馬，主張這波紓困振興5.0計畫應普發現金5000元，並加上特定產業使用數位券來振興。