【旅奇傳媒/編輯部報導】為緩解疫情對臺東觀光產業的衝擊，臺東縣政府將規劃一系列接力挺臺東振興活動，其中，首推出「預約臺東」優惠方案，臺東縣府並於8/11-8/12於縣內四個地區辦理旅宿業者說明會，出席踴躍，總共超過250個業者參與。

即日起到9月30日前，民眾只要透過指定的訂房平台或是直接與臺東縣的合法旅宿業者訂房，即可獲得臺東金幣和頂級大目釋迦禮盒，入住時間可保留一年（限平日）。透過「預約臺東」方案，民眾可以優惠方案預約疫情後的臺東旅程，不但能省下荷包，玩得更安心。

▲到鹿野高台體驗熱氣球升空的滋味。 圖：臺東縣政府╱提供

臺東縣長饒慶鈴表示，臺東獲選2020年最受臺灣旅客喜愛的十大國旅城市第一名，雖仍在疫情期間，但可預期疫情後將有大量旅客回流，因此臺東縣政府推出「預約臺東」優惠方案，以一次住宿四晚為例，即可獲得新臺幣3000元等值的臺東金幣還有700公克頂級臺東大目釋迦8顆，市價1200元，回饋價值高達4200元。

臺東縣政府交通及觀光發展處說明，「預約臺東」方案從8月14日起至9月30日止，民眾至PayEasy旅遊、雄獅、可樂、AsiaYo等網路訂房平台或直接向臺東的合法旅宿業者訂房，一年內平日皆可入住。

住宿1晚即贈價值新臺幣300元的臺東金幣3000枚和二入裝的大目釋迦禮盒；住宿2晚贈價值新臺幣800元的臺東金幣8000枚和二入裝的大目釋迦禮盒2盒；住宿3晚贈價值新臺幣1500元的臺東金幣15000枚和二入裝的大目釋迦禮盒3盒；若連續住宿4晚，可獲得價值新臺幣3000元的臺東金幣30000枚和二入裝的大目釋迦禮盒4盒。

此次贈送的釋迦禮盒為臺東盛產頂級大目釋迦，每顆重達700公克（近1.2臺斤），民眾訂房後只需自付100元運費，即可透過全球快遞及新竹宅配等宅配到府。

▲天堂路四季都有不同情調。 圖：臺東縣政府╱提供

臺東金幣則可於一年內在臺東各合作商家，如知名美食、網路人氣餐廳、特色伴手禮和文創商品等商家折抵消費或兌換商品。此外，參與「預約臺東」的民眾，還有機會抽中價值9000元的「熱氣球自由飛」門票。

臺東縣政府交觀處余明勳處長則指出，疫情三級警戒期間，民眾減少外出與旅遊行程，使得臺東的觀光產業備受衝擊，縣府除了協助產業紓困，也積極進行各項產業的振興方案，推出了「接力挺臺東」系列活動，除了「預約臺東」優惠方案，還包含「你是我的眼」線上直播旅遊團以及「臺東人限定」的熱氣球嘉年華活動等，透過不同單位的整合，用創新的方式為活動加值，讓每個活動都不只是活動。

▲台東大學圖書館獲選為「世界8大特色圖書館」第一名。 圖：臺東縣政府╱提供

例如台灣大車隊免費提供16000台後座螢幕廣宣資源促銷台東，「你是我的眼」線上直播旅遊團，讓導覽員以第一人稱代替遊客去想去的地方，看想看的景點，買想買的伴手禮或農特產品，不僅幫助導覽人員，也連帶幫助了各個商家的曝光度與買氣。

而今年邁入2.0的臺灣國際熱氣球嘉年華，更成為最好的平台和載體，透過民眾對於熱氣球活動的高度關注，今年的熱氣球活動將會有一系列的直播節目，讓臺東在疫情期間，一樣可以展銷臺東釋迦等農特產品以及熱氣球周邊商品等臺東好物，在疫情中持續創造「慢經濟」。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）