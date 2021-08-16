這下子「小皇帝」詹姆斯又要生氣氣了！《ESPN》記者龐坦普斯最近針對積極補強的湖人全新陣容，提出相當負面的評價，「湖人即將成為當前NBA最受歡迎的球隊，但如果我們討論的是，全新陣容是否可以增加湖人奪冠機率，我的答案是沒有！」

「我不認為現在的湖人比上季更強，上季他們擁有詹姆斯與安東尼戴維斯，更有全聯盟最佳的防守效率，擁有自己的特點與優勢，」龐坦普斯表示，「可是現在這支湖人隊的特點是什麼呢？他們首先面對的就是如何讓詹皇與韋斯布魯克共存。」

「我很難想像詹姆斯要怎麼跟韋斯布魯克一起打球，這個組合很難建立默契，搭配起來也很困難，而且他們的防守並不優秀，」龐坦普斯說，「我並非是說湖人不是一支優秀的球隊，只是認為休兵期間的補強，並未提升他們的奪冠機率。」

湖人今年休兵期間一口氣送走9名球員，接著補進韋斯布魯克、安森尼、霍華、阿里查、艾林頓、蒙克、納恩、貝茲摩等人，頓時變成全聯盟平均年齡最高的球隊，除了體能上的隱憂，外界更擔心的還是這支全新的湖人隊能否突破整合上的難關。