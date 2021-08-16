30歲女星孟耿如和大19歲的黃子佼愛情長跑7年，去年登記結婚，夫妻倆感情甜蜜，常常會在社群平台分享充滿愛的生活。最近是農曆七月，孟耿如在家換衣服不斷聽到怪聲，轉身還驚見一對雙眼在偷看自己，當場嚇到哭出來，回過神才發現「變態」竟是老公。

孟耿如昨（15日）在IG限時動態透露，家中的更衣間有好幾條走道，她出門前專心地挑衣服，起初聽到「呼呼呼」的聲音，以為只是風聲便沒多加理會，但聲音不斷傳來，環顧四周還是沒看到其他人，越想越不對勁，「我就一個轉身，從我背後上下衣桿的衣服看到老公的眼睛，從中間的縫盯著我（真的就像鬼片那樣）」

孟耿如被嚇到當場大叫、淚崩，整個人氣到怒髮衝冠，跑過去想要揍黃子佼，想不到老公一臉無辜的說，自己只是在用氣音呼喊老婆而已，沒想到反應那麼大，看到孟耿如被嚇哭，黃子佼若無其事地問：「不然妳覺得這個家還會有誰？」讓孟耿如瞬間無法反駁，把這個故事PO上來跟網友分享，並問有沒有遇到類似的情形，她也表示如果收工後有空，一定要再還原當時的視角，要網友評評理。

目前疫情趨緩，黃子佼睽違3個月重返攝影棚錄製音樂節目，他透露跟孟耿如在家防疫期間，意外解鎖老婆的廚藝，爆料孟耿如原本不會煮飯，嘗試做蒸蛋，前2次慘不忍睹，終於在前幾個星期成功，趕緊PO照片在社群網站跟大家分享，獲得網友讚賞，殊不知是經過很多次的「暗黑料理」才完成。