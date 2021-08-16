好市多水果蛋糕有許多網友推薦。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出兩款蛋糕的照片詢問「好吃嗎？」沒想到貼文一出引發網友兩極評價。其中長方形款有網友揭真實功能：「這是給臉吃的！」

女網友在臉書社團貼出兩款鮮奶油蛋糕的照片，分別是一款上頭用鮮奶油擠上生日快樂4個字的長方形生日蛋糕，和一款圓形的鮮奶油水果蛋糕，價位同樣499元，並詢問「請問下這蛋糕好吃嗎？」。

貼文一出引發熱議，吃過的網友紛紛推薦水果蛋糕，「推水果蛋糕，水果很多」、「水果那個Cp值較高」、「水果蛋糕的蛋糕體不會太乾」、「這款是我個人覺得好市多最好吃的蛋糕！蛋糕體好吃、卡士達醬不甜不膩、水果新鮮！」。

至於長方型蛋糕被許多網友嫌棄，甚至有人曝光它的真實功能讓大家笑翻，「這不是拿來吃的啦！這是拿來砸的！真心不騙」、「上面的蛋糕適合送給討人厭的主管慶生用」、「給臉吃還不錯，奶油夠多」、「主要是用來炒氣氛的，基本上沒什麼吃的價值」、「聽說是拿來砸的！沒有人在吃」。