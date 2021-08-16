行政院原本規劃用1千元兌換「振興五倍券」，後來在黨內立委反彈下，朝全民免費領取五倍券的方向規劃。今（16）日上午行政院長蘇貞昌邀請執政黨立委討論振興券政策，會中達成共識，將直接發放5千元的振興券，時間最快可能在10月初。
行政院發言人羅秉成轉述，會中蘇貞昌特別感謝委員們在第一線蒐集基層民眾的意見，將做為規劃振興5倍券的政策參考，並依相關程序規定，完成振興方案各項行政作業的規劃，儘速向國人完整說明及報告。
蘇貞昌並提到，5月中遇到變種病毒疫情，許多產業都受到衝擊，因此政府展開紓困4.0，已有超過900萬人領取現金，加上其他各項紓困措施，在此期間已有1千餘萬人次獲得各種政府的紓困，目前疫情穩定趨緩，未來各項管制可望再鬆綁，為及早準備進入刺激內需消費的振興階段，行政院已初步規劃振興政策方案。
除了將在疫情穩定可控的前提下，儘速發放「振興5倍券」外，蘇貞昌也指出，今年全年經濟成長率預估上修為5.88%，可望創11年新高，基於經濟成長的成果應可讓全民共享，並減省將1千元發放予1千多萬人的行政成本，因此將原先規劃5倍券民眾須支付的1千元，由政府全額負擔。
至於「數位券」，據了解，「數位加碼」系統正在設計階段，也會結合相關部會的加碼，如去年推出的動滋券。
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