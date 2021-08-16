台灣高鐵(2633)宣布二次增班，將自9月1日起，再增開180班次（南下90班、北上90班）列車，每周提供809班次旅運服務，各車次自8月18日凌晨零時起開放預購票。台灣高鐵1.05現金股息今天除息，盤中逆勢上揚，填息率超過4成。

台灣高鐵疫情減緩後，自8月6日起增班，總計增開73班次，每周班次由556班增加至629班，持續觀察旅運需求及疫情變化，9月起二次增班，實施每周809班表，多數時段每小時可自端點站分別發出南下、北上至少3班次列車，以進一步滿足旅運需求之外，而針對通勤及周末尖峰時段，雙向皆提供每小時4班次以上，以加強服務旅客。

台灣高鐵第2季營收61.01億元，稅後純益4.93億元，每股盈餘0.09元；累計今年上半年營收159.69億元，稅後純益18.67億元，每股盈餘0.33元。疫情減緩，加上暑期來臨，台灣高鐵7月營收回升到8.4億元，8月起逐步增班，營收將在谷底爬升。