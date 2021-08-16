自從政府宣布微解封以來，國人生活便開始逐漸回歸正常，警戒降至二級之後，成屋市場更是盼到期待已久的來客。根據中信房屋資料顯示，疫情三級期間，住宅成屋銷售「降價比」曾一度衝高，全台平均約達6%，意即100件銷售中成屋有6件降價，其中台北市降價比最高，達15%，比起疫情趨緩的現在，明顯高出許多。

目前降價宅的比重已逐漸減少，全台降價比已降至5%，不過六都住宅降價比仍以台北市最高，降價比仍有10%。疫情降級後「房疫價」變少，中信房屋研展室副理張漢超做出分析。他表示，屋主降價的原因主要有幾項，除了有當初開價過高，因此後來調降至合理價位，還有因物件本身條件賣相不佳，而選擇降價求售，第三則是屋主考量市況不佳而順勢降價，第四是屋主本身急需資金，因而被迫降價換現金。

張漢超指出，六都降價宅向來以台北及新北居多，撇開房屋本身因素來探究原因，主要還是在於部分雙北屋主售屋時，期待儘速成交的意願是比其他縣市來得更強。張漢超說明，以換屋者為例，資金調度就是換屋者首要面臨的問題。由於雙北地區房價高，資金壓力大，因此除非資金充裕，否則多會以出售舊屋的資金來支付購入新屋的價金，所以為了能將資金調動順利銜接，只要房價在換屋屋主認知的合理範圍內，往往會有降價或議價的空間。

此外進一步觀察疫情降級前後降價宅的數量變化可以發現，北部台北、新北、桃園三都降價宅分別明顯減少29%、23%及13%，反觀台中、台南、高雄三都還分別略增8%到9%。

張漢超說，北部在疫情三級期間外出民眾減少，房地產受創較為嚴重，部分屋主為求順利出售，當時開出「房疫價」主動讓利的意願明顯提高。而隨著疫情降級、不動產市況日漸回溫、部分降價宅順利售出，北部屋主因而順勢改變降價策略，因此在疫情降為二級之後，降價宅的數量就逐漸減少。至於中南部，由於買氣屬於緩步回升，因此「房疫價」反而略見增加、有持續以降價策略來增加買氣的意味，目前暫時未見大幅變化。